Una pareja paquistaní está desesperada por tragar 1 kg de metanfetamina para contrabandearla a Indonesia

Tangerang, VIVA – Un marido y una mujer (pareja) con las iniciales MJ (36) y SB (29) son ciudadanos Pakistán desesperados por contrabandear un kilogramo (Kg) más narcóticos tipo sabú que se envasa en cápsulas para que pueda distribuirse en Indonesia.

Este intento de contrabando se llevó a cabo tragando la evidencia de la cápsula para engañar a los oficiales de inspección en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

«Este caso fue descubierto con éxito gracias a la cooperación entre BC Soetta y la Policía Nacional. Había dos ciudadanos paquistaníes (WN) contrabandeando metanfetamina/narcóticos tipo shabu», dijo el director general de Aduanas e Impuestos Especiales, Djaka Budhi Utama, en una conferencia de prensa en Tangerang, el viernes.

Dijo que la divulgación de este caso se inició con información sobre envíos de estupefacientes provenientes de una red internacional.

Luego, el equipo conjunto de investigación descubrió las actividades de dos extranjeros paquistaníes que llegaron en un vuelo procedente de la ruta Lahore-Bangkok-Yakarta el martes 6 de enero a las 11.55 WIB.

«Ambos son sospechosos de estar involucrados como mensajeros de narcóticos con el modo de ocultación en sus cuerpos (interno ocultación) al tragar (tragar),», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Aduanas e Impuestos Especiales de Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, añadió que el manejo de este caso comenzó con el desarrollo de un caso de narcóticos en julio de 2025 que fue manejado por la Policía Nacional.

«Se obtuvo información y se encontró que la entidad relacionada era sospechosa de ser otra red de mensajería de narcóticos. Esta información fue seguida de convertir a la entidad relacionada en el objetivo de la operación», dijo.

Según el objetivo operativo, el equipo de aduanas e impuestos especiales de Soekarno-Hatta prestó especial atención a los dos pasajeros con las iniciales MJ y SB. Luego, su partido llevó a cabo un examen en profundidad de ambos.

«Aunque no se encontraron narcóticos en el equipaje, los resultados de las pruebas de orina de los dos pasajeros dieron positivo en metanfetamina y anfetamina», dijo.

Para confirmar el presunto contrabando de narcóticos, Aduanas e Impuestos Especiales llevaron a los dos pasajeros al Hospital Pantai Indah Kapuk para un examen de rayos X.

Donde, continuó, los resultados del examen arrojaron que había un objeto extraño en forma de cápsula en el estómago de ambos, lo que luego fue confirmado mediante una tomografía computarizada.

Según estos hallazgos, los dos pasajeros con las iniciales MJ ingirieron 97 cápsulas que contenían metanfetamina con un peso total de 1.075,9 gramos y SB ingirieron 62 cápsulas que contenían metanfetamina con un peso total de 563,33 gramos.