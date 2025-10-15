Una pareja de amantes golpeados por 2 culis en el norte de Yakarta resultó en una hemorragia cerebral, la causa resultó ser…

Jacarta – Se produjo un brutal acto de abuso en la zona de Penjaringan, en el norte de Yakarta. Dos es El edificio de las iniciales M (50) y W (37) tuvo el corazón de abusar de una pareja, JM (40) y PJ (40), hasta que uno de ellos sufrió una hemorragia cerebral.

Este horrendo incidente ocurrió en Jalan Camar Elok, el lunes 6 de octubre de 2025. El jefe de la policía metropolitana de Penjaringan, el comisionado de policía Agus Ady Wijaya, dijo que el incidente comenzó con una disputa familiar que condujo a una acción imprudente. víctima.

“Las víctimas de JM y PH vinieron a Casa Los padres de PH, luego tachados. muro y cercas de casas. «Esa es una forma de resentimiento hacia su padre», dijo Agus a los periodistas el miércoles 15 de octubre de 2025.

Ver las paredes de su casa llenas tachandoLos padres de PH pidieron la ayuda de dos constructores que trabajaban cerca para quitar la escritura. Sin embargo, la situación se agravó cuando las dos víctimas se negaron a que quitaran sus graffitis y discutieron con los culis.

Una breve discusión se convirtió en violencia. Segundo autor presuntamente empujó y golpeó a la víctima hasta que cayó a una zanja.

«La víctima JM sufrió una lesión en la cabeza y tuvo que recibir siete puntos. Mientras tanto, la víctima PJ sufrió una hemorragia cerebral y una lesión en la columna, y actualmente todavía está siendo tratada en el Hospital Atma Jaya», dijo Agus.

La policía que recibió el informe actuó inmediatamente y logró arrestar a los dos perpetradores poco después del incidente. Según los resultados del examen, ambos admitieron que estaban emocionados porque sentían que los habían regañado delante de los residentes.

Ahora M y W han sido nombrados oficialmente sospechosos en el caso de golpizas y abusos, en virtud de los artículos 170 y 351 del Código Penal. «Hemos detenido a los dos perpetradores para continuar con los procedimientos legales», dijo Agus.