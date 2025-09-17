Una nueva exposición automotriz se llevará a cabo en Indonesia

Yakarta, Viva – Indonesia es actualmente uno de los mercados automotrices más grandes del sudeste asiático. La industria de vehículos motorizados de Indonesia combinó las estimaciones de que las ventas de automóviles alcanzarán 900 mil unidades en 2025, mientras que la Asociación Indonesia de la Industria de Motocicletas Proyecta 6.4 a 6.7 millones de unidades de motocicletas.

Con este potencial, Indonesia fue elegida para ser el anfitrión exposición automotriz El nuevo internacional llamado Automechanika Yakarta 2026. Este evento es parte de la serie organizada por Messe Frankfurt en varios países.

La exposición inaugural se llevará a cabo en la Exposición de la Convención Internacional de Nusantara, Pantai Indah Kapuk 2 del 24 al 27 de septiembre de 2026.

Se estima que el área de exhibición alcanza 15,000 metros cuadrados con alrededor de 350 participantes. Este evento tenía la intención de reunir a varias partes en la cadena de suministro automotriz. Se espera que su presencia abra nuevos canales de comercio y cooperación.

«Automechanika Yakarta es un evento importante en la cartera de movilidad y logística de la compañía», dijo Stephan Buurma, miembro del grupo Frankfurt de la Junta de Administración de Messe, citado Viva Automotive Miércoles 17 de septiembre de 2025.

Agregó que Indonesia tiene una posición estratégica. «Indonesia tiene un fuerte potencial, especialmente en la cadena de suministro automotriz; los cambios de inversión al sector de fabricación y logística del país muestran su importancia en la cadena de suministro global», explicó.

El presidente de Giamm, Hamdhani Dzulkarnaen Salim, también destacó las oportunidades abiertas. «Indonesia está en una buena posición para convertirse en un jugador importante en la cadena de suministro automotriz global en los próximos años. La implementación de Yakarta Automechanika es muy importante a este respecto», dijo.

Automechanika Yakarta no solo presenta la exposición principal. Habrá conferencias, foros de la cadena de suministro y talleres de habilidades que resaltan el desarrollo de la industria automotriz. Además, el festival automotriz también está programado con actuaciones y competiciones.

Al mismo tiempo, la Expo Drive de Yakarta se llevará a cabo con un enfoque en vehículos de pasajeros, comerciales y motocicletas. Se espera que la presencia de este evento aumente la atracción general.