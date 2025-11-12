Una nueva encuesta a pie de urna predice la ventaja de la NDA en Bihar; RJD será el partido más grande







La encuesta a pie de urna de Axis My India del miércoles proyectó que el Alianza Democrática Nacional (NDA) lideraría el Mahagathbandhan en Bihar, mientras que se espera que el Rashtriya Janata Dal (RJD) surja como el partido más grande en las próximas elecciones a la Asamblea, cuyos resultados se anunciarán el viernes, informó la agencia de noticias PTI.

La encuesta predice que la NDA gobernante, compuesta por el Partido Bharatiya Janata (BJP), el Janata Dal (United) y el Partido Lok Janshakti (Ram Vilas) como principales aliados, ganará entre 121 y 141 escaños, mientras que se espera que Mahagathbandhan, formado por los partidos Rashtriya Janata Dal (RJD), el Congreso y la Izquierda, consiga entre 98 y 118 escaños. Es probable que Jan Suraaj de Prashant Kishor obtenga 0-2 escaños.

Proyecciones partidistas

RJD: 67-76 escaños (partido más grande)

JD(U): 56-62 escaños

BJP: 50-56 escaños

Congreso: 17-21 escaños

Partido Vikassheel Insaan: 3-5 escaños

Partidos de izquierda: 10-14 escaños

Si bien es probable que la NDA obtenga el 43 por ciento de los votos, Axis My India ha pronosticado el 41 por ciento de los votos para Mahagathbandhan y el 4 por ciento para Jan Suraaj.

La encuesta también indicó que el 34 por ciento de los votantes prefiere a Tejashwi Yadav de RJD como primer ministro, mientras que el 22 por ciento favorece al actual Nitish Kumar, informó PTI.

La encuesta a pie de urna también destacó una división de votos basada en el género: se espera que la NDA obtenga el 41 por ciento de los votos masculinos y el 45 por ciento de los votos femeninos, mientras que Mahagathbandhan Se prevé que obtenga el 42 por ciento de los votos masculinos y el 40 por ciento de los votos femeninos.

Las elecciones de Bihar de 2025 se celebraron en dos fases: el 6 y el 11 de noviembre, y la participación electoral se registró provisionalmente en el 67,14 por ciento en la segunda fase, la más alta jamás registrada en el estado.

Otras encuestas a pie de urna se han alineado en términos generales con las predicciones de Axis My India:

Encuesta de salida de Matriz: NDA 147-167 escaños, Mahagathbandhan 70-90, Jan Saraj 0-2

Dainik Bhaskar: NDA 145-160, Mahagathbandhan 73-91

La visión del pueblo: NDA 133-148, Mahagathbandhan 87-102, Jan Suraaj 0-2

El pulso del pueblo: NDA 133-159, Mahagathbandhan 75-101, Jan Suraaj 0-5

JVC: NDA 135-150, Mahagathbandhan 88-103

Polonia: NDA 133-148, Mahagathbandhan 87-102

Estrategias Chanakya: NDA 130-138, Mahagathbandhan 100-108, Jan Suraaj 0

P-Marq: NDA 142-162, Mahagathbandhan 80-98, Jan Suraaj 1-4

La mayoría en la asamblea de 243 miembros es de 122 escaños.

Las encuestas a boca de urna se basan en entrevistas a los votantes inmediatamente después de emitir su voto y pueden diferir de los resultados finales. Mientras la NDA busca regresar al poder en Bihar, el bloque opositor Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India (INDIA), con Yadav como su principal rostro ministerial, apunta a formar el próximo gobierno.

(Con entradas PTI)





