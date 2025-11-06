Una nueva comedia de terror sobre el dinero, la amistad y el atractivo de hacerse rico rápidamente

Jacarta – Historia pesugihan que suele estar llena de terror y sacrificio humano, ahora aparece en tono cómico a través de la última película Serugihan Sate Cuervo. Producida por Cahaya Pictures y BASE Entertainment junto con PK Films, Arendi, Laspro, IFI Sinema y Anami Films, esta película ofrece entretenimiento fresco, ligero, lleno de risas, pero que aún toca temas económicos que están cerca de la vida de muchas personas.

La película Pesugihan Sate Gagak cuenta la historia de tres amigos: Anto (Ardit Erwandha), Dimas (Yono Bakrie) e Indra (Benidictus Siregar). Sus vidas no están lejos de los problemas: Anto se ve obstaculizado por los gastos de la boda, Dimas quiere salvar el negocio de su madre, mientras que Indra está asfixiada por las deudas de préstamos. Ambos están cansados ​​de vivir duro. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Desesperados, encuentran un libro de hechizos mágicos dejado por el abuelo de Indra. En lugar de sacrificios humanos, este pesugihan sólo requiere brochetas de carne de cuervo, que luego se venden al demit. Pero esto no es una solución, los demits en realidad son adictos y siguen viniendo como clientes leales a la tienda.

La presencia de jugadores de apoyo como Yoriko Angeline, Nunung, Arief Didu, Firza Valaza, Arif Alfiansyah, Ence Bagus, Niniek Arum, Akbar Kobar y Ciaxmen animó aún más el ambiente con buen humor.

Ardit Erwandha admitió que el mayor desafío no era sólo hacer comedia, sino también interpretar escenas de terror en condiciones inesperadas.

«Por lo general, he actuado en comedia en películas anteriores, pero actuar en comedia y terror desnudo parece que solo sucederá en esta película», dijo Ardit.

Yono Bakrie dijo que su papel era muy personal porque había pasado por momentos difíciles económicamente.

«Hacer dinero con dificultad es cierto… Mi cercanía a esta historia realmente me ayudó a comprender el personaje de Dimas», dijo Yono.

Por su parte, Benidictus Siregar destacó que esta película le dio espacio para explorar un lado del drama que rara vez muestra.

«En esta película resulta que tengo que mostrar escenas dramáticas, algo que rara vez hacía antes», dijo Beni.

Esta película supone el debut en la gran pantalla de dos directores: Etienne Caesar (EC) y Dono Pradana. EC ordena a los jugadores que salgan de su zona de confort, especialmente en escenas dramáticas.