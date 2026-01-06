Una noche difícil para el nuevo presentador

Tony DokoupilDebut como presentador de “Noticias de la noche de CBS” fue ampliamente anunciado por Tony Dokoupil.

El periodista televisivo, que desde 2019 había sido copresentador del programa matutino de CBS, ocupó el asiento que alguna vez ocuparon Walter Cronkite, Dan Rather y Katie Couric con mucha actitud, diciendo en un comentario reciente en las redes sociales que sería “más responsable y más transparente” que había sido el legendario presentador Cronkite y, el día de Año Nuevo, compartiendo un vídeo en el que declaró que su transmisión a menudo “se había perdido la historia” al privilegiar “la perspectiva de los defensores y no del estadounidense promedio”.

Todo lo cual reflejaba convenientemente la actitud de toda la carrera del nuevo jefe de Dokoupil; Bari Weiss, la periodista de opinión nombrada el año pasado como editora en jefe de CBS News por el nuevo líder de Paramount, David Ellison, ha demostrado durante mucho tiempo un enfoque implacable en presentar su perspectiva como la del hombre común, sin importar cuántos de sus compañeros asistentes a Sun Valley puedan compartirla casualmente.

Dokoupil cumplió el encargo. En su debut apresuradamente adelantado el sábado por la noche, antes de su fecha oficial de inicio, el presentador cubrió la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos casi exclusivamente a través de una larga pero tranquila entrevista de Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidosuno en el que la perspectiva de la administración se transmitió tan a fondo que planteó la cuestión de cuándo una entrevista se convierte en un comunicado de prensa. (En este aspecto, el trabajo de Dokoupil ciertamente se adaptaba a la doctrina Weiss: el primer gran escándalo de la jefa de noticias en su trabajo surgió justo antes de Navidad, cuando ella celebró un segmento de “60 minutos” por no representar suficientemente al lado de la administración, que había declinado hacer comentarios en primer lugar. Para Weiss, puede que no sea una novedad si el liderazgo actual de la nación no tiene voz y voto sin oposición).

Y en su primera transmisión oficial el 5 de enero, Dokoupil traicionó la voluntad weissiana de superar con excavadoras lo que podría parecer demasiado desordenado para cualquier espectador hipotético que él y su editor tengan en mente. Dokoupil afirmó suavemente ante la cámara que una base de influencia ruso-china-iraní en Venezuela será desestabilizada por la acción militar estadounidense, sin citar ninguna fuente ni consultar a ningún invitado; Una breve entrevista con un experto financiero sobre cómo los acontecimientos en el hemisferio sur afectarán el precio de la gasolina nunca abordó la noción de si es legal que Estados Unidos extraiga petróleo venezolano. Tal vez eso podría haber constituido defensores consultores, y no el estadounidense promedio. Pero habría sido parte de contar toda la historia.

No es que ese parezca ser el punto fuerte de Dokoupil, ni su interés. En otra parte, en un segmento sobre los cambios sísmicos recientemente anunciados por el secretario de salud y servicios humanos, Robert F. Kennedy Jr., en el calendario de vacunación recomendado para niños, Dokoupil comenzó una entrevista con un periodista médico de CBS News preguntando qué diría este experto a “los padres que están celebrando”, porque pensaban que sus hijos estaban obligados a recibir demasiadas vacunas. Terminó el segmento declarando: “¡Entonces los padres tendrán algunas opciones para ellos mismos!” cuando, para una gran parte de la audiencia, es exactamente lo contrario: ahora necesitarán una consulta médica para obtener una vacuna para su hijo que antes era más fácil de obtener. Dokoupil agradeció a su invitado y anunció con descaro: “Nos lo aclaraste”. Se podría decir que el invitado hizo lo mejor que pudo, a pesar de Dokoupil.

Se ha informado que Weiss buscó a Bret Baier de Fox y a Anderson Cooper de CNN para este papel, pero después de que ambas estrellas sabiamente eligieron mantener sus sinecuras, Weiss probablemente tuvo que elegir entre el ejército que tenía, pero Dokoupil carece del carisma o la aptitud para convertir el «Evening News» en lo que ella quisiera. Balbuceó confusamente, luego se quedó en silencio, cuando un segmento sobre el senador Mark Kelly saltó por delante de un segmento sobre el gobernador Tim Walz en la alineación: el tipo de cambio que se supone que un presentador puede manejar sin dolorosos y largos segundos de aire muerto. “El primer día, aquí hay grandes problemas”, dijo Dokoupil con evidente frustración.

Y un segmento final de noticiero sobre una pequeña ciudad de Oregón que recauda fondos vendiendo un calendario de personas mayores desnudas no parecía una noticia (la película “Calendar Girls”, sobre un caso similar de la vida real en el Reino Unido, tiene más de 20 años) ni se transmitía con ingenio, entusiasmo o incluso acceso. El periodismo de Weiss, a lo largo de su carrera, tiene muchas cosas que lo distinguen, pero fundamentalmente carece sensibilidad. ¿Por qué la simple difusión de un montón de fotos de personas mayores desnudas era una noticia? Para que Dokoupil pudiera reírse.

Afortunadamente, al igual que los padres, los espectadores tienen algunas opciones para sí mismos y, parece probable, pocos elegirán este reinicio. El espectador hipotético que desearía que sus noticias tuvieran un tono más conservador está muy atendido por Fox News y Newsmax; La audiencia del noticiero vespertino ha ido cayendo en todos los ámbitos y, en términos de comodidad en la silla y capacidad para transmitir pensamientos, Dokoupil tiene un camino por recorrer y probablemente avanzará en la dirección equivocada. Sin embargo, hay que decir esto: la gestión de Weiss de “60 Minutes” ha sido hasta ahora una tragedia, en el sentido de que está destrozando la credibilidad y el prestigio de lo que sigue siendo hasta el día de hoy uno de los programas emblemáticos y más populares de cualquier tipo en la televisión estadounidense. El «Evening News» ha ido perdiendo relevancia durante años por razones totalmente ajenas al sesgo político. Quizás secuestrar a Dokoupil allí podría contener el daño que podría causar un presentador cuya ambiciosa capacidad para ver en qué dirección sopla el viento ha superado hasta ahora su talento para la transmisión.