Una mujer parece hablar sobre el tema del romance entre Ridwan Kamil y Aura Kasih

Jacarta – La cuestión de la cercanía entre el ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil y cantantes Aura Kasih sigue estando ampliamente en el punto de mira. Esta vez, la atención se centró en la declaración de Ayu Aulia, una figura que afirmó haber sido una fuente de confianza para Ridwan Kamil, quien finalmente habló en respuesta a los rumores de una relación ilícita que estaban siendo ampliamente discutidos en las redes sociales.

Lea también: ¡Nuevo sendero! ¿Ridwan Kamil conoce en secreto a Aura Kasih mientras está de vacaciones con su familia?



En su declaración, Ayu Aulia intentó adoptar una posición neutral. Considera que las diversas acusaciones que circulan sobre la relación entre Ridwan Kamil y Aura Kasih no tienen necesariamente una base sólida. Según él, una serie de similitudes que los internautas descubrieron en las publicaciones de los dos en las redes sociales podrían ser simplemente una coincidencia. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Lo vi, tal vez fue una coincidencia, pero no sé si es cierto o no. Tal vez pregunte a la persona en cuestión», dijo Ayu Aulia, citando una transmisión en YouTube, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Lea también: Fotos emocionantes supuestamente Ridwan Kamil y Aura Kasih de vacaciones en el extranjero, ¿cerca de 2023?



Ayu Aulia enfatizó que no tenía la capacidad de dar una valoración o justificar las cuestiones que arrastraban a las dos figuras públicas. Considera inapropiado seguir hablando de la vida personal de otras personas, especialmente de rumores delicados cuya veracidad no ha sido confirmada.

«Aquí estoy sólo como Ayu Aulia y no como AK o RK, así que es mejor preguntarle a la persona interesada», añadió.

Lea también: No sólo ante Atalia, Ridwan Kamil también se disculpó con su madre y sus hijos.



Sin embargo, Ayu Aulia no hizo la vista gorda ante la astucia de los internautas que estaban ocupados haciendo «matchología» en las subidas de Aura Kasih y Ridwan Kamil. Reconoció que los internautas tienen sus propias valoraciones, sobre todo cuando las similitudes se consideran bastante llamativas.

«Pero si, por ejemplo, la lógica es cierta, juzguen ustedes mismos», añadió.

Respondiendo a la percepción de que la cercanía entre ambos parecía cada vez más abierta al público, Ayu Aulia volvió a optar por no hacer ningún comentario firme. Enfatizó su postura de mantener distancia respecto de este tema.

«Wow, eso está muy claro, ah, sin comentarios», dijo con firmeza.

Ayu Aulia volvió a enfatizar que ella no era la parte adecuada para aclarar o justificar los problemas que se estaban desarrollando. De hecho, sugirió que el público esperara una declaración directa de las partes interesadas, especialmente de Aura Kasih, si fuera necesario obtener más aclaraciones.