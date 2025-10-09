Una mirada sombría a los últimos días del rockero

¿Es la audiencia principal de “Ozzy: No hay escapatoria del ahora«¿Metaleros… o cuidadores? No suele haber una audiencia cruzada significativa allí. Pero no hay duda de que el documental de Paramount+ sobre los últimos años del rockero es en su mayoría material sombrío, centrado más en su dolor, fragilidad y depresión que en los pocos momentos en los que está convencido de entrar en modo artista, lo mejor que pueda. El cantante de «Diary of a Madman» es mucho más un hombre triste en el retrato bastante inquebrantable de la directora Tania Alexander. de un músico legendario que lucha contra una calidad de vida cada vez menor mientras su cuerpo encuentra nuevas formas de fallarle. Los fanáticos que esperan algo más abiertamente edificante pueden necesitar abrocharse el cinturón.

Está claro que cuando Alexander y su equipo comenzaron a filmar el documental hace cuatro años, había cierta expectativa o al menos la esperanza de encontrar una historia que terminara con Osbourne levantándose y superando sus aflicciones. Pero sus seguidores pueden sorprenderse al saber, y probablemente Alexander también, que por muy mal que su público pensara que Ozzy podría haberlo estado haciendo al reprogramar y luego cancelar conciertos, en realidad lo estaba haciendo un poco peor que eso. Aquí no se trata de ningún blanqueo, ya que el estado físico del cantante va de mal en peor a medida que avanzan los rodajes en visitas periódicas durante los últimos cuatro años. Puede ser difícil ver a alguien que ha sido un avatar de diversión maníaca confesando que su dolor es tan crónico que tiene momentos en los que desea que todo termine.

A veces parece que la audiencia que tiene más probabilidades de encontrar que “No Escape From Now” vale toda la frustración y el dolor pueden ser los miembros de la familia que tienen seres queridos que enfrentan problemas similares de decrepitud progresiva. Pero finalmente, en la segunda hora, la película se instala en el modo «divertido», o lo más cerca que puede llegar a ser, cuando la estrella cansada y algo renuente es empujada hacia actividades que le traerán momentos de respiro.

Hay sesiones de grabación de estrellas con su mayor animador, el productor Andrew Watt, para lo que resulta ser un último álbum, “Patient Number 9” de 2022. En 2024, se presenta para su incorporación aún más estelar al Salón del Rock & Roll de Hame como solista, con Jack Black liderando contagiosamente el equipo de porristas. Y, por supuesto, en julio de este año, Osbourne se animó a cantar –desde un trono– en un concierto de despedida televisado y publicitado masivamente en su Birmingham natal, apenas tres semanas antes de morir. Lo feliz que será eso como final dependerá del ojo del espectador, pero es más feliz que algunos de los pasajes anteriores, donde parece dispuesto a resignarse a una pendiente cuesta abajo, fuera de la vista del público.

Junto con cualquier otra cosa, este es efectivamente el final de la serie de dos horas de “The Osbournes”, con mucha menos diversión y réplicas alocadas. También es un retrato muy halagador de Sharon Osborne – y por supuesto lo sería, con ella como una de las productoras ejecutivas – pero creíblemente halagador. Es difícil para un espectador saber con certeza si la esposa del sujeto es tan ecuánime, paciente y comprensiva fuera de cámara como dentro. Aún así, la ternura entre los dos, a medida que se vuelven algo sufridos juntos, se siente real, mientras ella se adapta aún más al papel de entrenadora motivacional para un esposo que tiene muy buenas razones para sentir que no quiere levantarse de la cama, y ​​mucho menos hacer fisioterapia. Si le dieran un Emmy al “mejor reparto”, dejando fuera el papel de actriz, se podría decir que se lo merece aquí. Y si bien parece que Ozzy está paralizado por algunos de los mismos problemas que pueden ocurrirle a cualquier persona en su momento de la vida, está claro que no todos tienen un navegador como este para ayudarlo a superarlo. Ha recibido tanto el extremo corto como el extremo largo del palo.

En cuanto a lo que llevó a Osbourne al lamentable estado que se muestra en algunas de estas escenas, es una historia triste que involucra lo que la familia insinúa que es negligencia médica. De ser cierto, es un recordatorio vigorizante de que ni siquiera una gran riqueza necesariamente conlleva un diagnóstico o tratamiento correcto en todo momento. La letanía de reveses del cantante casi requiere una hoja de ruta: en octubre de 2018, en medio de una gira de dos años, se vio obligado a cancelar todo tras contraer una infección por estafilococos en el cuello y un sistema inmunológico comprometido. Cuatro meses después, sufrió una caída, “y eso fue todo”, como cuenta Sharon, para su salud futura.

El médico muestra imágenes de Osbourne saltando felizmente en su cama antes de someterse a una cirugía, con el argumento de que salió mucho peor de lo que entró: «con una postura como el puto Gollum», como dice su hija Kelly. La posición de la familia es que la cirugía fue “demasiado agresiva”, y un cirujano diferente dijo que no puede reparar todo el daño… lo que llevó a la abrumadora comprensión de que, ante algunas calamidades en la vida, no hay remedio.

«Me estaba preparando para joderme en algún momento», dice Osbourne, describiendo un dolor que nunca lo abandona, pero «conociéndome, lo haría a medias y estaría medio muerto… Me prendería fuego. Quiero decir, no moriría. Esa es mi suerte». Es un gran paso adelante pasar de esta mentalidad a al menos estar dispuesto a obligarse a volver a trabajar, poco a poco, de una manera que parezca ofrecer al menos un poco de reposición. Pero la vista que quizás más recuerdes de “No Escape From Now” es una escena de ese concierto de despedida en julio, medio detrás del escenario y en el escenario. Osbourne se sube a una tarima, luciendo como un hombre derrotado… y luego, unos segundos antes de aparecer ante el público final, estalla en su sonrisa característica de Looney Tunes. La transición abrupta y forzada es un poco triste, pero podemos esperar que la adoración de 100.000 personas finalmente se convierta en un momento de verdadera alegría para él.

Si eres un gran fan de Ozzy, probablemente ya lo amas por ser lo suficientemente valiente como para salir y encontrarse con su público por última vez, en contra de lo que ahora podemos ver en esta película que eran casi todas las probabilidades. Pero la mayor valentía podría haber sido aparecer repetidamente frente a la cámara para este documental y permitirse transmitir que la vejez no es para los débiles de corazón, incluso cuando te vuelve más débil de corazón. Esa verdad resulta al menos tan catártica, a su manera de sabiduría horripilante, como una gran fiesta de despedida.