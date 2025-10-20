Una mirada a un año de liderazgo de Prabowo desde el aspecto de la soberanía energética

Jacarta – El primer año de gestión del Presidente Prabowo Subianto Ha sido una era en la que se han sentado las bases fundamentales para el futuro de Indonesia, en la que la gran visión de la soberanía e independencia nacionales se ha traducido en acciones concretas a escala masiva.

en el sector energíaEl sector eléctrico ha sido elegido como principal punta de lanza para concretar esta transformación. Este compromiso se basa en tres pilares principales: la acción real a escala masiva, la aceleración de la transición a la energía limpia y la utilización de la energía para el bienestar de las personas.

Esto ya no es sólo una promesa, sino más bien una prueba de un trabajo real cuyo impacto se sentirá en todos los niveles de la sociedad. La prueba cumbre de este compromiso fue la inauguración simultánea de 37 Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN) en el sector eléctrico, un paso monumental que cambió las reglas del juego para la seguridad energética nacional.

Ilustración de nuevas energías renovables.

Con una capacidad total de 3,2 Gigavatios (GW), este gigantesco proyecto es un salto cuántico equivalente a la capacidad de iluminar millones de nuevos hogares, alimentar miles de industrias y proporcionar influencia a la economía regional.

Este paso muestra firmemente que el enfoque principal es ejecutar proyectos estratégicos para aumentar rápidamente la capacidad y confiabilidad de la electricidad nacional, utilizando una combinación energética confiable como la hidroeléctrica, la geotérmica y el gas.

Este paso estratégico también ha recibido la atención de los expertos. «Lo que diferencia este período es la velocidad de ejecución y la escala de los proyectos que se ejecutan simultáneamente», comentó el Dr. Ridwan Arifin, observador de política energética.

«La inauguración de 37 proyectos estratégicos no se trata sólo de añadir Gigavatios, sino que es una fuerte señal para el mercado y los inversores de que el gobierno se toma en serio la cuestión de garantizar la seguridad del suministro energético a largo plazo. Este es un paso fundamental antes de que podamos hablar más sobre una transición masiva a la energía verde», añadió.

En línea con el fortalecimiento de esta base, el liderazgo del Presidente Prabowo también está fomentando la aceleración de la transición hacia la energía limpia. Aceleración desarrollo Las nuevas energías renovables (EBT), como las plantas de energía solar (PLTS) y la geotermia (Geotermia), son una prioridad para reducir la dependencia de los fósiles y hacer de Indonesia un líder en energía verde en el futuro.