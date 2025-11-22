Una maleta sospechosa sin dueño frente al salón hace intervenir al equipo Jibom de la policía de Bali, resulta que el contenido…

Denpasar, Viva – Unidad escuadrón de bombas (Jibom) Geganá Brigada Móvil de Policía Regional Bali se lanzó en paracaídas para comprobar un cobre Tierra de nadie frente al salón de belleza Dewi, Jalan Seroja, Tonja Village, distrito norte de Denpasar, ciudad de Denpasar, sábado, alrededor de las 10.00 WITA.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Denpasar, el comisionado adjunto de policía Ketut Sukadi, dijo que el examen de la maleta no reclamada se llevó a cabo considerando que el incidente causó sospechas y pánico entre los residentes alrededor del lugar.

«El equipo de Jibom que llegó al lugar realizó inmediatamente una búsqueda y esterilización de la maleta. Luego de realizar una inspección de acuerdo con los procedimientos, se confirmó que no se encontraron materiales peligrosos ni objetos sospechosos en la maleta», dijo.

Sukadi dijo que el contenido de la maleta eran dos piezas de mica de juguete para niños y dos piezas de madera contrachapada de puerta de armario.

Sukadi explicó que el incidente comenzó cuando el dueño del salón vio una maleta de la marca Polo Team colocada frente a su salón.

Sintiendo sospechas, el dueño del salón contactó inmediatamente al dueño de la tienda, I Nyoman Gede Setiabudi, para transmitirle sus hallazgos.

Basándose en este informe, el dueño de la tienda tomó la iniciativa de denunciar el incidente a la policía del norte de Denpasar.

Los agentes de policía llevaron a cabo inmediatamente una serie de procedimientos de manejo estándar para el descubrimiento de artículos sospechosos.

El área alrededor del lugar fue asegurada de inmediato y se instaló una línea policial para mantener la seguridad de los residentes y en coordinación con la unidad Jibom de la Brigada Móvil de la Policía de Bali.

De las declaraciones de los testigos se obtuvo información inicial sobre el paradero de la maleta: uno de los empleados del salón WITA vio a un hombre alrededor de las 08.30 con una chaqueta de moto-taxi monitoreando el área de CCTV y luego dejó caer la maleta frente al área de tutoría.

El equipo Jibom Gegana de la Brigada Móvil de la Policía de Bali llegó al lugar e inmediatamente llevó a cabo una búsqueda y esterilización de la maleta.

Luego de realizar una inspección según procedimientos, se confirmó que en la maleta no se encontraron materiales peligrosos ni objetos sospechosos.

Con estos resultados la situación en el lugar fue declarada segura y propicia.

La policía insta al público a permanecer alerta, pero sin entrar en pánico, e informar de inmediato si encuentran artículos o situaciones sospechosas en los alrededores. (Hormiga)