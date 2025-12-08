Una madre en la ciudad de Bandung es víctima de un robo en el transporte público

Bandung, VIVA – Una madre llamada Purwati, residente de Cimahi, fue víctima de un atraco mientras se detenía en el área de Jalan Borma, distrito de Cicendo, ciudad de Bandung, Java Occidental, el domingo (12/7/2025) por la noche. Las acciones del autor presuntamente las llevó a cabo utilizando un transporte público en el que presuntamente colaboró ​​con el conductor del vehículo.

El brigadier Tri, oficial de investigación criminal de la policía de Cicendo, dijo que cuando la víctima se detuvo al costado de la carretera, de repente se convirtió en el objetivo de una parada de transporte público, y uno de los perpetradores se bajó y pidió el teléfono celular y las llaves de la motocicleta de la víctima.

«Al darse cuenta de que sus bienes estaban a punto de ser confiscados, Purwati gritó pidiendo ayuda. Este grito hizo que los perpetradores entraran en pánico e inmediatamente pisaron el acelerador en un transporte público, hasta que la motocicleta de la víctima fue arrastrada varios metros», dijo Tri, cuando se reunió el lunes (12/8/2025).

Tri dijo que en el transporte público iban tres personas y cuando fueron detenidos se encontraban bajo los efectos de la bebida.

«Entonces una persona bajó para acercarse a la víctima, otras dos estaban en el transporte público, el perpetrador fue asegurado por los residentes frente a la puerta de Pasteur Way, en ese momento la motocicleta de la víctima también fue arrastrada», dijo.

Los tres perpetradores, un conductor de transporte público y dos personas que se hacían pasar por pasajeros, fueron atacados por la turba antes de que llegaran los agentes de policía de Cicendo y los llevaran a la comisaría.

«Actualmente los tres perpetradores han sido llevados a la comisaría junto con pruebas en forma de un transporte público y la motocicleta de la víctima para ser sometidos a un examen más detenido. Mientras tanto, la víctima todavía está en estado de shock debido al incidente», dijo. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)