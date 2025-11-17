Una madre en Jambi exige justicia después de que su hermano vendiera a su hijo a un triturador

JambiVIVA – Una persona Madre en Jambi con las iniciales TW reportadas hermana su propio nacimiento a la policía porque era sospechoso de haber vendido a su hijo de 17 años, con las iniciales KPR, a un mujeriego. Este incidente se reveló luego de que la víctima sufriera un trauma severo y se sometiera a un examen psicológico.

«Escuché esa historia niño Me vendió su tía. «Al escuchar esto, fui inmediatamente a la comisaría para denunciar este incidente», dijo TW a los periodistas el lunes 17 de noviembre de 2025.

TW dijo que había confiado a su hijo al cuidado de su hermano menor con las iniciales WP. Esto se debió a que TW tuvo que acompañar a su esposo, quien se mudó a trabajar fuera de la ciudad.

El incidente de la venta de su hijo a un hombre mujeriego se reveló cuando TW se dio cuenta de que KPR se estaba comportando de manera inusual. Dijo que su hijo parecía estar experimentando depresión.

«Mi hijo muestra síntomas de depresión, a menudo se toma las manos y la cabeza. Cuando lo regañan, su reacción no es normal», continuó.

Luego llevó a su hijo a un psicólogo. A partir de esta consulta con un psicólogo, se revelaron hecho tras hecho las causas de la depresión.

TW descubrió el hecho sorprendente de que KPR admitió tomar hasta cinco medicamentos Sanmol al día. Luego, el psicólogo lo remitió a un psiquiatra y al servicio de protección infantil.

«Aquí es donde mi hijo finalmente confesó. Le dije: ‘Soy tu madre, no tu enemigo. Cuéntame qué pasó’. Y finalmente admitió que lo habían vendido», explicó TW con voz temblorosa.

Según confesión de la víctima, el incidente comenzó cuando su tía de iniciales L lo recogió en auto. La víctima fue llevada a una casa y obligada a entrar en una habitación.

«Le ataron las manos y le abrieron la ropa a la fuerza. Cuando luchaba, mi hijo (el perpetrador) gritó: ‘He pagado la casa de tu tía'», dijo TW.

Este hecho traumático ocurrió cuando KPR tenía 17 años y 4 meses o alrededor de diciembre de 2024. El niño también admitió que había pasado por un ritual místico.

«Lo bañaron con tela blanca, sangre de gallina y flores. Desde entonces está confundido y asustado», añadió.

Después de escuchar la confesión de KPR, TW denunció este incidente a la policía con la esperanza de obtener justicia. Incluyó los resultados de la autopsia y los resultados del diagnóstico del estado mental de KPR en su informe policial.