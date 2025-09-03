Una locura que pulsa con la vida

Cualquier festival de cine que valga la pena programar una película o dos que esté más arraigado en el delirio que el sentido común. Si tuviera que elegir la película más salvaje y más bucle de una película para tocar en el Festival de Cine de Venecia Este año, probablemente se reduciría a dos opciones: «El Testamento de Ann Lee», el musical de Catilista de Cultista del siglo XVIII de Mona Fastvold (imagina «el Crucible» ambientado en un mundo de «Handmaid’s Tale» donde las mujeres son sus propios opresores puritanos) y «En la mano de Dante» Julian SchnabelEl misterio de gángsters literarios imposibles de Pigeonhole, que podría describirse como «el Código Da Vinci» contado como una violenta cuento de hadas del inframundo con notas al pie del siglo XIV. Pero «The Testament of Ann Lee» es un Ramble de cámara lenta prohibidamente austera. «En la mano de Dante», por el contrario, es una locura que pule con la vida. Incluso cuando no se suma, es el tipo de viaje de alto vuelo, es difícil sacudirse.

Schnabel siempre ha sido atraído por figuras extremas, generalmente artistas, que convierten lo que están creando en una cuestión de vida y muerte. (His last film, in 2018, was the fever-dream Vincent van Gogh drama “At Eternity’s Gate.”) With “In the Hand of Dante,” Schnabel adapts a 2002 novel by Nick Tosches, the late counterculture writer who was mostly celebrated for his nonfiction (biographies of Jerry Lee Lewis, Dean Martin, and Sonny Liston; books on the drug culture and country music and rock ‘n’ rollo). La decisión de adaptar ese libro es casi una bandera roja, ya que la novela en sí fue un gran desastre. Sin embargo, durante un buen rato, Schnabel lo agiliza en una saga entretenida del lugar donde el crimen violento se encuentra con la pasión poética.

Oscar IsaacCon Louche Long Hair y una hostilidad seria, interpreta a Nick Toches (o, más bien, la versión ficticia de él de la novela), un periodista que es una leyenda del hipster hacia afuera. Nos encontramos con él mientras está sentado en un bar, depilando elocuente sobre su obsesión con la «comedia divina» de Dante, pero también sobre cómo como escritor, prefiere ser torturado que sometido al proceso de edición. Ya puedes ver las corrientes subterráneas antisociales, mezcladas con el fervor por la pureza, que hacen un héroe de Schnabel. Un flashback para la juventud de Nick en Nueva Jersey lo muestra cuando era niño literalmente asesinando a un matón con el cuchillo del acosador. Luego se va a casa y confiesa el crimen a su tío (interpretado por Al Pacino como un gángster con voz de grava Mensch), quien le dice que no hizo nada malo y que no necesita confesar, ya que Dios está en todas partes y ya puede escucharlo. La audiencia debe aferrarse a ese pensamiento, porque se convierte en parte de la mezcla de pensamiento profundo de la película.

Luego nos presentan a Louie, un matón que trabaja para un tiburón de préstamo, amenazando y matando a personas. Ha jugado, en cabello rubio, con una voz de vulgaridad difícil de piedra tan gruesa e intensa que es casi musical, por un Gerard Butler casi irreconocible. Y desde el momento en que aparece, entrando en un bar para atormentar al hijo del propietario, que en realidad es solo una forma de jugar con él antes de hacer lo que debe hacerse, Butler es fascinante. Encuentra la verdadera nota en la ingenio sociópata de este asesino. Louie es convocado al apartamento de Joe Black, un gángster más alto interpretado por John Malkovich con una manera tan cuestionada pero amenazante que su voz casi se acerca a la ira no expresada.

Joe es un poco aficionado al arte, con un autorretrato de Rembrandt en la pared detrás de él (Louie lo llama «feo»), y ha convocado a Louie para contarle sobre una puntuación inimaginablemente grande. Quiere que vaya a Italia y robe el tesoro literario más invaluable que se haya encontrado: el manuscrito original del pergamino de «The Divine Comedy», escrito en la mano de Dante. Fue descubierto en el sótano del Vaticano, y si pueden escabullirse y venderlo, valdrá millones. Ya estamos recogiendo el hecho de que, aparte del dinero, el descubrimiento no va a significar mucho para estos dos. Pero lo hará a Nick. El compañero con el que estaba hablando en el bar era uno de los asociados de Joe, y Joe quiere contratar a Nick para que sea parte del atraco y, lo que es más importante, para liderar el proceso de autenticar el manuscrito.

La primera mitad de «In the Hand of Dante» (las películas se extienden 151 minutos) es sesgada, violenta y apasionante para que Julian Schnabel simplemente haga una película de gángsters neorrealista; Sería genial en eso. Butler y Malkovich convierten el acoso en el arte de Hambone, e Isaac magnetiza nuestra simpatía como el temerario pero aún relativamente civilizado Nick, que está atrapado en medio de todo esto. La escena en la que Nick y Louie van a una casa palaciega en Palermo para filtrar el manuscrito tiene un suspenso vertiginoso (no has experimentado el asesinato de civiles inocentes como una idea de último momento de no serci hasta que hayas visto a Gerard Butler hacerlo). Y una vez que regresan, el proceso de autenticación: Nick hacerse pasar por un historiador para que pueda sentarse en las viejas bibliotecas italianas y robar documentos que datan de la época de Dante; La datación de carbono y otros métodos de precisión, se convierte en «en la mano de Dante», durante un tiempo, en una fascinante historia de detectives.

Pero solo por un tiempo. Schnabel ya ha introducido su gambito más florido: Flashbacks a Dante Alighieri, quien es interpretado por Isaac con un moral de Shakespeare. Vemos la inmersión de Dante en la política local y su primer vistazo, cuando era joven, de Beatrice, la niña de 13 años con la que se enamoraría, nunca hablaría, y escribiría toda la «comedia divina» en homenaje. Los flashbacks para el tiempo de Dante no aumentan exactamente el drama, y ​​no pretenden hacerlo. En el fondo, son reflexiones sobre el significado del amor y Dios. Sin embargo, vamos con ellos (más o menos), durante un tiempo, en particular cuando Martin Scorsese aparece bajo una enorme barba blanca como Isaías, el mentor de Dante, quien con voz de delicadeza religiosa dice Dante al significado interno de la vida.

El problema de Dante es que se casó con Guilietta (Gal Gadot), pero estaba en tan esclavitud espiritual con Beatrice que permaneció fuera de su propio matrimonio y su propia vida. Tiene que aprender el error de eso, lo que hace cuando Nick de Isaac, que también está en algún nivel, la reencarnación de Dante (¿entiendes?), Reproduce el matrimonio de Dante al caer en una relación con Gemma (también interpretada por Gadot), su asistente de trabajo de Nuevo Italia, que ha regresado a Italy para ayudarlo con la investigación de manuscritos, pero realmente para estar con él. ¿Tenemos una OD narrativa todavía?

Debajo de la moderna mecánica de la trama de reflexión y espejo, «In the Hand of Dante» se encuentra una película de despertar y arragar y hacer Está bien, pero puedes sentir que algo sale de la película, como la planta baja, cuando Louie y Joe desaparecen. Ahora nos quedamos con la investigación de Nick, su vida amorosa demasiado abstracta y la historia de un erudito italiano (Sabrina Impacciatore) que reverde a Dante y tiene un novio de gángster (¡interpretado por Jason Momoa!) Que vendrá tras Nick y saca sus uñas. Solo espere hasta que veas qué sucede cuando estos personajes comienzan a disparar armas entre sí, o cuando se encuentran con Mephistopheles (Benjamin Clemtine), que es un chanteuse imponente …

«En la mano de Dante» quiere trascender el narcótico de la mera narración. Quiere que te das cuenta de amor, agonía y redención y, sí, Dios, quien dice que la película está a nuestro alrededor y de hecho puede ver todo, por lo que el secreto de la vida está abrazando al Dios que está allí en cada momento. Pero esa es demasiada filosofía de vida para no estar completamente horneada en la historia de una película. Y Julian Schnabel, el que hizo «antes de la noche», «The Buced Bell and the Butterfly» y «At Eternity’s Gate», es demasiado dotado de un cineasta para pasar este pastel de capa superior como una experiencia totalmente realizada para el público. Dicho esto, hay formas mucho menos estimulantes de ver una buena película salir de los rieles que ponerse en la mano de Schnabel.