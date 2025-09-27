Una lista retrasada es una elección ganada







El esquema insignia del gobierno de Mahayuti – Ladki bahin yoojana-Expone la brecha entre los grandes anuncios previos a la encuesta y la ejecución básica. Quince meses después de implementar la transferencia directa de Rs 1500 cada mes a mujeres elegibles en el estado, el proceso de verificación aún está en marcha y la lista final y el número de beneficiarios elegibles aún no se han conocido.

Como el gobierno todavía está atascado con el proceso de verificación, los informes una y nuevamente se han destacado sobre las personas no elegibles que aún se embolsan dinero a través de este esquema de bienestar. Los beneficiarios no elegibles no solo continúan quemando un agujero en los bolsillos de los contribuyentes, sino que incluso dañan la credibilidad del programa en sí.

Según los registros del gobierno, cuando el esquema se anunció, tenía alrededor de 2.63 millones de solicitantes. Inicialmente, el monto del esquema de bienestar se desembolsó sin ningún escrutinio, en febrero de 2025, el proceso de escrutinio redujo esa cifra en 11 lakh a 2.52 millones de rupias. En marzo, el número se redujo aún más a 2.46 millones de rupias. Pero, cuando comenzó una mayor verificación, aunque a ritmo de un caracol, casi 26.34 lakh de nombres se encontraron ineligibles; Eso deja a 2.25 millones de rupias mujeres elegibles.

Ahora que se ha iniciado el escrutinio, se ha observado que incluso los hombres se inscribieron en el esquema. Esto plantea una pregunta clave: ¿fueron lapsos en la detección debido al gobierno o la supervisión y los defectos por administración, o ambos?

Pero con más del diez por ciento de la lista original de ser defectuosa, las mujeres y los hombres no elegibles aprovecharon el esquema. Se deberán eliminar más números una vez que se realice todo el proceso de verificación. Pero tal casualidad con datos y gastos ciertamente no pasará bien con el hombre común.

En un momento en que el gobierno está cayendo más de 36,000 millones de rupias cada año en el esquema, la expectativa mínima de los ciudadanos es hacerlo infalible. Este ya no es un desafío técnico. La verificación para eliminar a los beneficiarios no elegibles en el de hoy era digitalCuando el número de cuenta permanente (PAN), Aadhaar y las cuentas bancarias están todas vinculadas, ya no es una tarea tediosa o cuesta arriba y se pueden completar en unas pocas semanas, sin importar el tamaño de la base de datos.

En el estado vecino de Madhya Pradesh (MP) estatal Aadhaar Aadhaar, las cuentas de transferencia directa del beneficiario (DBT) se hicieron obligatorios para los beneficios, lo que ayudó

Reducir las fugas.

Dado que el esquema ya estaba en su lugar en MP, el Gobierno de Maharashtra Podría haber tomado un ejemplo de ellos y haber hecho cosas similares aquí, ya que el formato para la implementación y la conexión de fugas en el esquema estaba fácilmente disponible.

De hecho, cualquier gobierno podría haber limpiado los rollos en una semana. Pero el proceso obligatorio de E-KYC se inició hace solo 10-15 días, casi 15 meses después del lanzamiento del esquema. La verdadera lucha para muchos beneficiarios es que carecen de teléfonos inteligentes, conectividad a Internet y, lo que es más importante, sobre cómo completar el proceso de forma independiente. Necesitan ayuda para ser verificados según las normas del gobierno.

En el pasado, el esquema incluso ha provocado tensiones dentro del partido gobernante, con varios MLA y ministros quejándose de que los retrasos en el desembolso de los fondos de desarrollo se culpaban al esquema popular. Cuando se anunció el programa, se estimó que costó Rs 45,000 millones de rupias, pero durante el presupuesto 2025-26, el gasto se redujo a Rs 36,000, destacando la tensión que el esquema estaba colocando en el departamento de finanzas y la creciente deuda del estado.

Entonces, ¿qué se interpone en el camino de finalizar la lista de beneficiarios elegibles? Ineficiencia administrativa o movimiento político deliberado?

El retraso plantea preguntas sobre si el esquema es realmente capacitar a las mujeres o si está resultando ser un cojín político acolchado con el dinero de los contribuyentes. La sospecha obvia es que el retraso no es accidental sino político. ¿Por qué arriesgarse a alienar los nombres antes de las «mini elecciones», el cuerpo local encuesta? Una lista hinchada de beneficiarios solo ayudará al régimen gobernante para obtener un kilometraje electoral durante las encuestas de ZP, Panchayat, Municipal Corporation y Council.

Entonces, ¿por qué el proceso de verificación se mueve al ritmo de Snail? El esquema de Ladki Bahin fue un cambio de juego: la idea cambió la fortuna de BJP, Eknath Shinde-LED Shiv Senay la facción de Ajit Pawar del NCP. Después de la debacle de la encuesta de Lok Sabha para el BJP y sus aliados, el esquema de bienestar resultó ser un premio político para el Mahayuti en las encuestas de la Asamblea.

La Corte Suprema estableció el 31 de enero de 2025, como la fecha límite para las encuestas del cuerpo local. Para Mahayuti, estas encuestas son una prueba de fuerza antes de las encuestas de 2029 Lok Sabha.

Consciente de la prueba de fuego durante las próximas encuestas, manteniendo la lista de Ladki Bahin más trabajos para el régimen gobernante, dado lo cruciales que eran las votantes en las encuestas de la Asamblea 2024.

Este año, el estado en su presupuesto ha estimado una deuda de R9.32 lakh crore para el año financiero 2025-206. Se dice que la deuda es la más alta en el Historia del estado.

Esto simplemente significa que incluso cuando la deuda del gobierno estatal está aumentando, la gobernanza aún pasa a un asiento trasero y a la política bancaria de votación tiene prioridad y el asiento del conductor.

