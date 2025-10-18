Una lista de películas que debes ver a lo largo de octubre de 2025, ¡perfecta para Halloween!

Sábado, 18 de octubre de 2025 – 11:00 WIB
Jacarta – El mes de octubre siempre es sinónimo de atmósfera espeluznante y de celebración. Víspera de Todos los Santos. Este año, CATCHPLAY+ lleva el espíritu de «Together» para invitar a los espectadores a disfrutar de una serie de programas especiales, desde película Desde historias reales de terror hasta series llenas de acción y drama.
Uno de los más esperados es el conjuro: Last Rite que se emitirá a partir del 17 de octubre de 2025. Esta última película del universo de terror creado por James Wan vuelve a presentar a la pareja paranormal Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga). Se enfrentan al caso final que no sólo es tenso, sino también lleno de nostalgia y emoción. Desplázate para saber más, ¡vamos!
Además de The Conjuring: Last Rite, hay muchas otras películas que se pueden seleccionar este octubre, que van desde terror, acción y drama romántico.
Celebremos Halloween juntos
Para los amantes de la atmósfera espeluznante, CATCHPLAY+ también celebrará «Spooktober: Watch Horror Together» en Pakuwon Mall Bekasi del 10 de octubre al 2 de noviembre de 2025.
Este evento muestra películas como 28 días después, Losmen Melati, Devil Stays e Insidious: The Red Door. Los visitantes también pueden participar en varios juegos con premios, que van desde auriculares, productos oficiales, vales para películas y pintura facial gratuita.
Debes ver películas este mes
Varias otras películas interesantes también están listas para llenar la pantalla de CATCHPLAY+ a lo largo de octubre de 2025:
- Bride Hard (1 de octubre) – Rebel Wilson va al estilo Die Hard en la boda de su mejor amiga.
- Materialistas (2 de octubre) – La historia del triángulo amoroso de Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal.
- White Bird (8 de octubre) – Spin-off de Wonder (2017) que cuenta una faceta diferente de Julian Albans.
- Hermano del año (10 de octubre) – La exitosa película tailandesa supera a Avengers: Infinity War en la taquilla local.
- The Ghost Game (12 de octubre): competencia de terror entre 11 participantes en un antiguo campo de prisioneros de guerra.
- The Bad Guys 2 (15 de octubre) – Secuela animada llena de acción y efectos visuales impresionantes.
- Dark Nuns (26 de octubre) – Song Hye-kyo regresa a la pantalla grande después de 9 años, interpretando a una monja que se enfrenta a la posesión.
- Nadie 2 (29 de octubre) – Película de acción de Timo Tjahjanto, con el típico estilo brutal de John Wick.
Series seleccionadas para el Maratón de Halloween
No sólo películas, también varias series animan este mes:
1923 (10 de octubre) – Harrison Ford y Helen Mirren en la precuela Yellowstone. Spy x Family Temporada 3 (7 de octubre): Anya y Damian enfrentan una misión emocional inesperada. One Punch Man Temporada 3 (7 de octubre) – Saitama regresa a la acción después de una larga espera. My Hero Academia: Final Season (7 de octubre) – El final de la historia de Deku y All Might. Aquellos a punto de morir (30 de octubre) – Anthony Hopkins interpreta al emperador romano en este drama épico de gladiadores.