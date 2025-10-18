Una lista de películas que debes ver a lo largo de octubre de 2025, ¡perfecta para Halloween!


Sábado, 18 de octubre de 2025 – 11:00 WIB

Jacarta – El mes de octubre siempre es sinónimo de atmósfera espeluznante y de celebración. Víspera de Todos los Santos. Este año, CATCHPLAY+ lleva el espíritu de «Together» para invitar a los espectadores a disfrutar de una serie de programas especiales, desde película Desde historias reales de terror hasta series llenas de acción y drama.

Lea también:

Lista de coches geniales que ha conducido Keanu Reeves en John Wick

Uno de los más esperados es el conjuro: Last Rite que se emitirá a partir del 17 de octubre de 2025. Esta última película del universo de terror creado por James Wan vuelve a presentar a la pareja paranormal Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga). Se enfrentan al caso final que no sólo es tenso, sino también lleno de nostalgia y emoción. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Además de The Conjuring: Last Rite, hay muchas otras películas que se pueden seleccionar este octubre, que van desde terror, acción y drama romántico.

Lea también:

La película Getih Anak cambia de título a Riba, cuenta el horror de la trampa de la deuda y el karma

Celebremos Halloween juntos

Para los amantes de la atmósfera espeluznante, CATCHPLAY+ también celebrará «Spooktober: Watch Horror Together» en Pakuwon Mall Bekasi del 10 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Lea también:

¡Dote desesperada de cientos de millones! El trío Komika Ardit, Yono y Bene están desesperados por abrir el restaurante Sate Gak

Este evento muestra películas como 28 días después, Losmen Melati, Devil Stays e Insidious: The Red Door. Los visitantes también pueden participar en varios juegos con premios, que van desde auriculares, productos oficiales, vales para películas y pintura facial gratuita.

Debes ver películas este mes

Varias otras películas interesantes también están listas para llenar la pantalla de CATCHPLAY+ a lo largo de octubre de 2025:

  • Bride Hard (1 de octubre) – Rebel Wilson va al estilo Die Hard en la boda de su mejor amiga.
  • Materialistas (2 de octubre) – La historia del triángulo amoroso de Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal.
  • White Bird (8 de octubre) – Spin-off de Wonder (2017) que cuenta una faceta diferente de Julian Albans.
  • Hermano del año (10 de octubre) – La exitosa película tailandesa supera a Avengers: Infinity War en la taquilla local.
  • The Ghost Game (12 de octubre): competencia de terror entre 11 participantes en un antiguo campo de prisioneros de guerra.
  • The Bad Guys 2 (15 de octubre) – Secuela animada llena de acción y efectos visuales impresionantes.
  • Dark Nuns (26 de octubre) – Song Hye-kyo regresa a la pantalla grande después de 9 años, interpretando a una monja que se enfrenta a la posesión.
  • Nadie 2 (29 de octubre) – Película de acción de Timo Tjahjanto, con el típico estilo brutal de John Wick.

Series seleccionadas para el Maratón de Halloween

No sólo películas, también varias series animan este mes:

Página siguiente

1923 (10 de octubre) – Harrison Ford y Helen Mirren en la precuela Yellowstone. Spy x Family Temporada 3 (7 de octubre): Anya y Damian enfrentan una misión emocional inesperada. One Punch Man Temporada 3 (7 de octubre) – Saitama regresa a la acción después de una larga espera. My Hero Academia: Final Season (7 de octubre) – El final de la historia de Deku y All Might. Aquellos a punto de morir (30 de octubre) – Anthony Hopkins interpreta al emperador romano en este drama épico de gladiadores.

Página siguiente





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí