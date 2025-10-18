Una lista de películas que debes ver a lo largo de octubre de 2025, ¡perfecta para Halloween!

Jacarta – El mes de octubre siempre es sinónimo de atmósfera espeluznante y de celebración. Víspera de Todos los Santos. Este año, CATCHPLAY+ lleva el espíritu de «Together» para invitar a los espectadores a disfrutar de una serie de programas especiales, desde película Desde historias reales de terror hasta series llenas de acción y drama.

Uno de los más esperados es el conjuro: Last Rite que se emitirá a partir del 17 de octubre de 2025. Esta última película del universo de terror creado por James Wan vuelve a presentar a la pareja paranormal Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga). Se enfrentan al caso final que no sólo es tenso, sino también lleno de nostalgia y emoción. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Además de The Conjuring: Last Rite, hay muchas otras películas que se pueden seleccionar este octubre, que van desde terror, acción y drama romántico.

Celebremos Halloween juntos

Para los amantes de la atmósfera espeluznante, CATCHPLAY+ también celebrará «Spooktober: Watch Horror Together» en Pakuwon Mall Bekasi del 10 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Este evento muestra películas como 28 días después, Losmen Melati, Devil Stays e Insidious: The Red Door. Los visitantes también pueden participar en varios juegos con premios, que van desde auriculares, productos oficiales, vales para películas y pintura facial gratuita.

Debes ver películas este mes

Varias otras películas interesantes también están listas para llenar la pantalla de CATCHPLAY+ a lo largo de octubre de 2025:

Bride Hard (1 de octubre) – Rebel Wilson va al estilo Die Hard en la boda de su mejor amiga.

Materialistas (2 de octubre) – La historia del triángulo amoroso de Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal.

White Bird (8 de octubre) – Spin-off de Wonder (2017) que cuenta una faceta diferente de Julian Albans.

Hermano del año (10 de octubre) – La exitosa película tailandesa supera a Avengers: Infinity War en la taquilla local.

The Ghost Game (12 de octubre): competencia de terror entre 11 participantes en un antiguo campo de prisioneros de guerra.

The Bad Guys 2 (15 de octubre) – Secuela animada llena de acción y efectos visuales impresionantes.

Dark Nuns (26 de octubre) – Song Hye-kyo regresa a la pantalla grande después de 9 años, interpretando a una monja que se enfrenta a la posesión.

Nadie 2 (29 de octubre) – Película de acción de Timo Tjahjanto, con el típico estilo brutal de John Wick.

Series seleccionadas para el Maratón de Halloween

No sólo películas, también varias series animan este mes: