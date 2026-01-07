Una lista de los coches de lujo más caros listos para llegar en 2026, desde SUV eléctricos hasta híbridos premium

VIVA – Se prevé que 2026 sea un hito importante para la industria automotriz mundial, especialmente en el segmento móvil lujoso. Varios fabricantes de renombre mundial se están preparando para lanzar vehículos de alta gama a precios fantásticos. tecnología vanguardista, también actuar alto. Curiosamente, la mayoría de los modelos que llegarán en 2026 muestran una dirección clara para la industria automotriz: un cambio hacia vehículos eléctricos e híbridos.

Coche BMW iX3 de nueva generación

Estos coches no sólo ofrecen lujo en términos de diseño y confort, sino que también son un símbolo de innovación y estatus para los consumidores de clase premium.

El siguiente es un resumen de VIVA. SlashGear Miércoles 7 de enero de 2026, una lista de los autos de lujo más caros listos para llegar en 2026, de todoterreno Eléctrico a híbrido Premium.

1. Acura RSX EV (2026)

Acura está reviviendo el nombre RSX en forma de un SUV eléctrico de lujo. Este modelo está diseñado con dos motores eléctricos y un sistema de tracción total. El Acura RSX EV cuenta con el último sistema operativo para automóviles ASIMO OS, así como componentes de alto rendimiento como los frenos Brembo. Este coche se posiciona como el punto de entrada al segmento de los SUV eléctricos premium a un precio relativamente más asequible en comparación con sus rivales europeos.

2. BMW iX3 de nueva generación (modelo 2027, lanzamiento tardío en 2026)

El BMW iX3 de última generación está construido sobre una moderna plataforma eléctrica con un sistema de 800 voltios, lo que permite una carga mucho más rápida. Se afirma que la autonomía es muy larga para la clase de SUV eléctricos, manteniendo al mismo tiempo el carácter deportivo típico de BMW. Este coche está dirigido a consumidores que buscan un equilibrio entre prestaciones, tecnología y confort.

3. Cadillac Vistiq (2026)

Cadillac Vistiq se presenta como un SUV eléctrico de tres filas que enfatiza el lujo y la gran potencia. Con una potencia de más de 600 CV, este coche ofrece una aceleración impresionante para un SUV grande. El interior está equipado con una pantalla de panel gigante, sistema de audio premium Dolby Atmos, así como tecnología de asistencia a la conducción Super Cruise, lo que lo convierte en uno de los SUV eléctricos más avanzados de su clase.

4. Jeep Grand Wagoneer híbrido enchufable

Mobil Barú Jeep Grand Wagoneer Híbrido Enchufable

Jeep está llevando la línea Grand Wagoneer a un nuevo nivel con una versión híbrida enchufable (PHEV). Este coche combina un motor de gasolina con un motor eléctrico y una batería de gran tamaño, lo que ofrece una mayor autonomía y una mejor eficiencia de combustible. El Grand Wagoneer PHEV mantiene el carácter de un SUV grande y lujoso con una cabina espaciosa y características de confort de alta gama.