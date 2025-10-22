Una lista de las figuras Santri más temidas durante el período colonial holandés y japonés

Jacarta – Cada 22 de octubre se celebra como Hari. santri Nacional. Día Nacional Santri cada 22 de octubre, fue determinada por el Presidente Joko Widodo mediante el Decreto Presidencial de la República de Indonesia Número 22 de 2015. Esta determinación fue anunciada el 22 de octubre de 2015 en la Mezquita Istiqlal, Yakarta.

La estipulación del Día Nacional del Santri cada 22 de octubre está motivada por el papel del santri y los ulama en los momentos críticos posteriores a la proclamación de la independencia de Indonesia. Los días 21 y 22 de octubre de 1945, los ulama del Nahdlatul Ulama (NU) se reunieron en Surabaya para discutir las actitudes con respecto al surgimiento de una amenaza importante derivada del regreso de las tropas coloniales holandesas que colaboraban con los aliados.

Hablando de santri e independencia, se sabe que las siguientes figuras santri han sido influyentes y temidas por los colonialistas en el pasado. Se les teme porque tienen una fuerte influencia, lideran la resistencia armada y emiten llamamientos o movimientos que alimentan el espíritu de resistencia del pueblo. Entonces ¿quién? El siguiente es un resumen según lo informado por varias fuentes.

KH Hasyim Asy’ari

KH Hasyim Asy’ari es la figura fundadora de Nahdlatul Ulama. Se sabe que él, que estudió en un internado islámico, contribuyó a la lucha contra el colonialismo holandés y japonés. Durante el período colonial holandés, KH Hasyim Asy’ari una vez emitió una fatwa sobre la yihad contra los invasores, así como una fatwa sobre la prohibición de realizar el Hajj abordando un barco holandés. Esta fatwa confundió a los holandeses porque provocó resistencia contra los holandeses en varios lugares.

Mientras tanto, durante el período colonial japonés, KH Hasyim Asy’ari fue detenido porque rechazaba la política de seikerei (respeto al sol naciente) porque se consideraba que violaba las creencias islámicas. Por esta razón fue arrestado y encarcelado por los japoneses.

La cosa no se detuvo allí, KH Hasyim Asy’ari también se convirtió en el iniciador de la Resolución Jihad que obliga a los musulmanes a emprender la yihad contra los holandeses, que se convirtió en el detonante de la resistencia del pueblo de Surabaya el 10 de noviembre de 1945.

KH. Noer Ali

KH Noer Ali, un clérigo carismático que se convirtió en un «león» cuando logró la independencia de Indonesia de las manos de los colonialistas holandeses y japoneses. Se sabe que recibió una educación en un internado islámico cuando era joven. En 1943, KH Noer Ali fue a La Meca para estudiar el conocimiento islámico.