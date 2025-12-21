Una línea de juegos nuevos que vale la pena esperar en 2026, desde RPG hasta FPS

Jacarta – Se prevé que 2026 será uno de los años más emocionantes para la industria del vídeo. juego. Se lanzarán muchos títulos importantes y proyectos ambiciosos de diversos géneros, desde juego de rol (Juego de rol) en profundidad, FPS (Disparos en primera persona) competitivos, hasta emocionantes juegos de terror y aventuras.

Fila Este juego no solo promete gráficos impresionantes, sino también una jugabilidad innovadora que está lista para brindar una experiencia de juego diferente.

Actualización de fugas del juego GTA 6

Aquí VIVA resume el domingo 21 de diciembre de 2025 la lista de los juegos nuevos más esperados de 2026, completa con géneros, mecánicas principales y razones por las que vale la pena esperar.

1. Grand Theft Auto VI: mundo abierto con historia de doble protagonista

Uno de los juegos más esperados es Grand Theft Auto VI (GTA VI) de Rockstar Games. Esta es la secuela tan esperada después de más de una década desde el lanzamiento de GTA V.

Según se informa, este juego lleva a los jugadores de regreso a Vice City, presentando un mundo abierto más amplio, una historia con múltiples protagonistas y varias misiones nuevas y complejas.

Hecho interesante:

El mundo abierto es más grande que GTA V

Múltiples protagonistas permiten diferentes experiencias de juego.

Ofrece intensos modos para un jugador y multijugador.

2. Crimson Desert: juego de rol de mundo abierto con imágenes impresionantes

Crimson Desert es un juego de rol de acción y aventuras de mundo abierto de Pearl Abyss. Originalmente una precuela de Black Desert, el juego evolucionó hasta convertirse en un título independiente centrado en una narrativa sólida y un mundo expansivo.

Crimson Desert, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de marzo de 2026, presenta una jugabilidad intensa, exploración profunda y combate estratégico en tiempo real.

Hecho:

Un enorme mundo abierto con muchas áreas para explorar

Desafiante combate RPG de acción

Enfatiza la historia personaje y relaciones entre jugadores

3. Resident Evil Requiem: terror de supervivencia tenso

Resident Evil Requiem es el título más nuevo de la franquicia Resident Evil. Este juego aún mantiene el clásico survival horror, con enemigos icónicos y una atmósfera tensa. Los jugadores sentirán una gran tensión al intentar sobrevivir con recursos limitados.

Hecho:

Concéntrate en la clásica experiencia de terror de supervivencia.

Proporciona una historia profunda y llena de suspenso.

Mecánicas modernas de exploración y combate.