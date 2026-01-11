Una joven leopardo muere en un accidente de tren cerca de la estación de Deolali







Los servicios de tren se detuvieron brevemente el sábado por la mañana después de una leopardo fue encontrado gravemente herido en las vías del tren cerca de Bhagoore, cerca de la estación de tren de Deolali, en el poste número 179/32, alrededor de las 7 de la mañana. Desde entonces, el leopardo murió.

Tras la alerta, el equipo de rescate de vida silvestre de la División Forestal de Nashik se apresuró al lugar y alejó al animal herido de las vías, después de lo cual se restableció el movimiento del tren.

El leopardo había sufrido graves heridas en la cabeza tras ser atropellado por un tren, y una de sus patas fue encontrada completamente cortada y tirada en las vías. Fauna Los veterinarios de la división de Nashik llegaron al lugar, le administraron primeros auxilios y trasladaron al animal al centro de tratamiento de vida silvestre en Mhasrul.

Los funcionarios forestales dijeron que el leopardo, una hembra de entre siete y ocho meses de edad, había perdido una cantidad significativa de sangre y se encontraba en estado crítico. A pesar de todos los esfuerzos, el joven leopardo no sobrevivió.





