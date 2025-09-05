Una industria italiana en exceso en broma

La última vez que cineasta y humorista italiano Franco Maresco Estaba en competencia en Venecia, con su simulacro de COSA-Costa de 2019 «La mafia ya no es lo que solía ser», ganó el premio especial del jurado. Si ese título es desconocido para usted, no ha sido negligente. Incluso los premios de festivales de alto nivel solo pueden hacer mucho para elevar el perfil de las películas que no están construidas para viajar, y la marca de sátira descaradamente local de Maresco, llena de puntos de referencia culturales y políticos con poca resonancia fuera de Italia, es un ejemplo tan bueno como cualquier otro. A pesar de otro puesto en la competencia en el Lido, su nueva película «Bien!«Es poco probable que baje esa tendencia.

Las consideraciones invitadas de cuál podría ser el término italiano equivalente para «dentro del béisbol» – «Inside Soccer» es demasiado universalmente escrutable, seguramente – «¡Bravo Bene!» dobles o incluso triplican la insularidad tomando como sujeto el mismo director. Él mira hacia atrás en su carrera y con pesimista hacia su futuro como artista, a través del prisma de su intento aparentemente fallido de hacer una película biográfica del teatro italiano de vanguardia tardío Doyen Carmelo Bene. Los novatos de Maresco no necesitan aplicar. Lo mismo ocurre con los espectadores a quien Bene no califique un asentimiento de reconocimiento, y mucho menos un punto de exclamación. Incluso con el beneficio de los subtítulos en inglés, grandes franjas del humor aquí se sienten simplemente perdidas en la traducción: cuando Maresco hace que incluso su compañía de producción italiana Lucky Red de una broma, la mayoría de los espectadores externos sentirán resmas de contexto tácito que elude.

Maresco puede estar buscando a sí mismo en cierto sentido, aunque la película está diseñada desde el principio como una búsqueda más literal. El cineasta ha desaparecido, y uno de sus viejos amigos (Ciccio Mira, que regresa de «La mafia ya no es lo que solía ser») está en el camino en su Palermo natal, retrocediendo los pasos del director a través de las habitaciones de hotel (incluido uno que aparentemente usó solo para cortar su propio cabello) y contactos de la industria. Cuanto más escuche sobre el comportamiento reciente y errático de Maresco, menos reconoce al PAL, es conocido durante 45 años. Parece que la sesión de Bene Film de Bene lo ha alejado del fondo, lo que lleva a la productora Andrea Occhipinti a tirar de la enchufe y Maresco para acusarlo de «Filtricide» antes de ir a Awol. (Occhipinti es, por supuesto, en realidad el productor de «Bravo Bene!», Y así, el meta tiovivo gira).

Qué «imágenes» que vemos de la película abortada no se parece al trabajo de un hombre del pozo. Hay escenas en blanco y negro de lo que parece ser un drama bíblico agrietado con un monje levitante y, para el desconcierto particular del productor, una Pulcinella bailando. Hay una escena de la mesa con actores grotescamente inventados como Bene y sus cohortes, encuestados desde arriba por una paloma que notifica con bastante interés: «Qué noche inútil». Vislumbres de este presunto proyecto indicó una reflexión sobre la carrera de Maresco hasta este punto, incluidas las colaboraciones pasadas con su compañera escritora y directora Daniele Cipri que irritaba a los censores italianos (junto con estadistas de la industria anciana como Franco Zeffirelli) por su supuesta blasfemia y obscenidad: un uno, un ejemplo, presenta un hombre sodomizando un doney.

Nada en «Bravo Bene!» Se siente de manera equivalente provocativa, aunque la abrasión general general del estilo cómico de Maresco es claro incluso cuando las líneas de perforación no lo son: en casi dos horas, es un ejercicio progresivamente agotador. La película se sumerge en territorio escatológico con una obra de juego prolongada y agotadora que involucra al crítico de cine local Francesco Puma, un inodoro cerrado y diarrea que se aproxima. El cineasta, cansado del mundo y resplandeciente de la barba, finalmente resurge en la pantalla, y la producción se reanuda en su cine-Cos en film, aunque eso no lo impide expresar su preocupación de que su medio esté muriendo. «Cuando era joven sabía que la belleza no salvaría al mundo», dice, «pero todavía pensé que el cine tenía una razón para existir». Eso parece un poco dramático, aunque cuestionar la razón de esta película en particular para existir es bastante justa.