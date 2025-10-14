Una guía para el indio incívico







Era un libro delgado llamado De esta manera, por favor. Su autora fue, según recuerdo, Eleanor Boykin. Éramos escolares, fácilmente influenciables y deseosos de ser influenciados. El libro, escrito en un estilo alegre y amigable, ofrecía encantadores consejos que nunca usaríamos sobre el comportamiento público, con capítulos como Aprender a estar a gusto con la gente; Charla y popularidad; Modales a la mesa; Codeándose con el público; Buenos viajeros; y Niños y niñas.

No conocimos a muchas chicas, así eran esos tiempos, y no éramos viajeros frecuentes, pero aun así nos encantaba el libro de Eleanor Boykin, porque sabíamos que cualquiera que se comportara así sería respetado y admirado. Serían vistos como personas de buenos modales, una frase que ya nadie usa.

Serían personas con sentido cívico.

Ésa es una frase que de repente escuchamos mucho estos días, principalmente porque, al parecer, los indios no tienen mucha de ella. He estado viendo los videos; tú también. Están por todas partes en YouTube, Instagram y Reddit. Muestran a nuestros hermanos y hermanas haciendo cosas indescriptibles y desvergonzadas en países lejanos a plena luz del día.

Una muestra una boca de incendios de Londres cubierta de rayas de paan, exactamente como cualquier farola de cualquier ciudad india. Otra muestra a una estridente multitud de fieles de Ganesh con el torso desnudo marchando por las calles de París camino a un visarjan en el río Sena. Un tercer video muestra a un grupo de treintañeros indios bailando bhangra de Bollywood en Times Square de Nueva York. Habían ido preparados para ensordecer, con amplificadores y altavoces de graves. Es un asunto menor que inmediatamente ahogaron al cuarteto de jazz que ya había tocado allí.

Al parecer, el mundo está observando a la India tosca, recientemente rica, capaz de repente de viajar a ciudades que antes sólo habían visto en las novelas románticas y de suspense de Bollywood. Su descuido y su comportamiento de «yo primero» están en todas las redes sociales: comer comida húmeda con las manos en un tren del metro, escupir, dejar un rastro de basura, romper colas, hablar en voz alta, tratar a los camareros como seres humanos inferiores, intentar salir del avión a toda prisa y regatear porque es muy divertido regatear, pero nunca comprar nada.

Y mujeres manoseadas. En los últimos años, Tailandia ha visto un aumento en el número de indios que requieren libertad bajo fianza después de ser arrestados por la policía tailandesa por abuso sexual.

No confíes en mi palabra. Mire al YouTuber Raja Gujjar acercándose lo más posible a mujeres extranjeras y mostrando su estilo de acoso único a sus 4 lakh de seguidores. Bada neech admi hai tu, comenta uno de ellos con abierta admiración. O verlo tendido en una góndola en Venecia, haciéndole un gesto a una señora en un puente para que se una a él en el barco. Aa ja, rani, aa ja, idhar baith.

Mire a Malik Swashbuckler de YouTube, calvo y espeluznante, caminando junto a una joven en Turquía, diciéndole en hindi: Kya maal hai tu! Fue arrestado y deportado más tarde.

Ninguna escuela india imparte clases sobre cómo comportarse en público; El sentido cívico no se enseña en ninguna parte. No existe un equivalente de This Way Please de Eleanor Boykin para guiar a nuestros jóvenes y barbudos pavoneados sobre cómo ser seres humanos dignos, respetuosos y respetables. A medida que India Shining comenzó a emerger de su estructura como una potencia económica en crecimiento y un líder global, también parecemos estar mostrando al mundo nuestra «cultura» actual, con los crudos movimientos de un delincuente juvenil.

La mala conducta se ha convertido en el principal producto de exportación de la India.

¿En realidad? ¿Somos nosotros? Le hago la pregunta a la comunidad de mis lectores que se han sumado Historias de Bombais, mi grupo de WhatsApp. (Utilice el código QR en esta página para unirse). El lector Akar Gosrani nos dio una idea interesante:

«Las personas que viajan en el tren local son las mismas que usan el metro, pero se comportan de manera muy diferente en estos dos espacios. Un ambiente no ofrece espacio y trata al pasajero con desdén, el otro ofrece cierta dignidad, aunque sea modesta.

Si la calidad y el diseño de nuestra infraestructura física son malos o inexistentes, el sentido cívico será similar”.

Ya lo has visto: si un ambiente está impecable, nadie quiere ser el primero en tirar basura. Pero si ya es un vertedero, está preaprobado para tirar basura.

La lectora Cheryl A. dijo que una minoría de indios groseros le estaban dando mala fama al país y que también había visto a estadounidenses escupir, tirar basura y hablar en voz alta. Pero la pregunta no es quién más es un vago sino por qué lo somos nosotros.

Los niños que ven a sus adultos apagar las luces, escupir por la ventana del auto, discutir con los funcionarios, evadir sanciones con sobornos, aprenden rápidamente: seguir las reglas es opcional, especialmente si nadie los mira. Todo se estropea de golpe. Los semáforos se tratan como sugerencias. Las reglas se convierten en obstáculos. Cada regulación se convierte en un desafío a eludir.

Mi auto estaba en una calle lateral vacía detrás de una motocicleta solitaria que conducía lentamente, pegada a la acera izquierda, pero mi conductor siguió tocando la bocina hasta que le pregunté por qué.

«De repente hará algo inesperado», dijo. «Es como intentar cruzar al otro lado. Tengo que asumir eso. Tocar la bocina mucho es hacerle saber que estoy detrás de él”.

