Una fuerte ola de frío y una densa niebla afectan el norte, el centro y el este de la India; nevadas en JK







Una fuerte ola de frío acompañada de densas condiciones de niebla El viernes continuaron afectando a gran parte del norte, centro y este de la India, perturbando la vida cotidiana y los servicios de transporte, mientras que persistían fuertes nevadas en las zonas más altas de Jammu y Cachemira.

En Uttarakhand, la ciudad santa de Haridwar se despertó con una espesa capa de niebla en medio de condiciones de frío cada vez más intensas.

Los vientos fríos han prevalecido desde la mañana, lo que obligó a los residentes a buscar calor. El movimiento de vehículos en la carretera nacional se desaceleró significativamente debido a la visibilidad reducida a medida que la niebla cubría la ciudad.

En Uttar Pradesh, se informaron condiciones de niebla y olas de frío en varias ciudades.

Agra fue testigo de una niebla comparativamente más ligera, lo que permitió vistas claras del Taj Mahal.

Las imágenes desde el Taj View Point ADA mostraron el monumento visible a pesar de la niebla.

Al mismo tiempo, una capa de niebla envolvió la ciudad de Agra, mientras que Prayagraj quedó envuelta por una espesa capa de niebla en medio de una ola de frío cada vez más intensa.

Una densa niebla prevalecía en Kanpur, donde se veía a la gente acurrucada alrededor de hogueras para mantenerse calientes.

Escenas similares se registraron en Moradabad, que se despertó con una capa de niebla cuando la ola de frío se apoderó de la ciudad.

La visibilidad también se redujo drásticamente en Ayodhya, donde un denso manto de niebla cubrió la ciudad, mientras que Varanasi continuó tambaleándose bajo condiciones de ola de frío, como lo mostraban claramente las imágenes que surgían de Assi Ghat.

En Madhya Pradesh, una capa de niebla cubrió ciudad de gwalior mientras la ola de frío apretaba su control.

El este de la India también sufrió graves impactos climáticos. Un espeso manto de densa niebla se apoderó de Bhubaneswar, Khurda y varias otras partes de Odisha en la mañana del 2 de enero de 2026, continuando el patrón climático severo que comenzó el día de Año Nuevo.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una Advertencia Naranja para varios distritos, incluidos Khurda y Cuttack, ya que la visibilidad cayó hasta 50 metros en muchas áreas.

La niebla tipo «sopa de guisantes» provocó importantes perturbaciones en todos los modos de transporte. Las operaciones en el aeropuerto internacional Biju Patnaik (BPIA) se vieron afectadas debido a la mala visibilidad, mientras que varios trenes de larga distancia, en particular los que llegaban del norte de la India, como el Rajdhani y el Neelachal Express, llegaban con un retraso de entre tres y diez horas. La visibilidad en la Carretera Nacional-16 siguió siendo traicionera. El IMD dijo que se espera que las condiciones persistan debido a la alta humedad y las bajas velocidades del viento.

En Telangana, se informó de una capa de niebla en partes de Hyderabad, incluido Himayath Nagar, mientras la ola de frío se apoderaba de la ciudad. La niebla también envolvió Hyderabad esta mañana en medio de condiciones de frío cada vez más intensas.

En el valle de Cachemira, las condiciones de la ola de frío continuaron temperaturas cayó más.

Se vieron turistas en el lago Dal en Srinagar.

Un turista dijo: «Hemos estado aquí durante los últimos tres días. Primero, fuimos a Pahalgam, donde fuimos testigos de una pequeña nevada. Celebramos nuestro Año Nuevo aquí (Srinagar), pero no nevó. El clima es agradable y estamos disfrutando de que no hay contaminación aquí. Me gustó estar aquí y estamos disfrutando de este clima».

Mientras tanto, continuaron las fuertes nevadas en las cordilleras Pir Panjal de Poonch en Jammu y Cachemira, intensificando aún más las condiciones invernales en la región.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente