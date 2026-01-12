Una fuerte ola de frío se apodera de UP y los devotos desafían las heladas aguas de Sangam en Magh Mela







Una grave ola de frío seguía afectando a gran parte de Uttar Pradesh y el norte de la India el lunes por la mañana, con niebla densa que reduce la visibilidad en varias ciudades. A pesar de las gélidas temperaturas, miles de devotos se reunieron en Sangam en Prayagraj para darse un baño sagrado durante el Magh Mela en curso, según la agencia de noticias ANI.

En Agra, un fino velo de niebla cubrió el Taj Mahal, reduciendo la visibilidad en el área del Taj View Point.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha pronosticado una temperatura máxima de alrededor de 20 grados centígrados en la ciudad, y se espera que la mínima caiga a 7 grados centígrados a medida que se intensifique la ola de frío.

A pesar de la frio extremoLos devotos continuaron llegando en gran número al Sangam en Prayagraj, sin inmutarse por el descenso de las temperaturas. Los peregrinos tomaron un baño sagrado en las primeras horas de la mañana, mientras el fervor espiritual del Magh Mela se mantenía fuerte en medio de las duras condiciones invernales.

El Magh Mela de Prayagraj, Uttar Pradesh, que tiene lugar en el divino Triveni Sangam, la confluencia de los ríos sagrados Ganges, Yamuna y el legendario Saraswati, es una de las peregrinaciones más grandes de la India. La peregrinación lleva el nombre del mes hindú de Magh, que normalmente cae entre enero y febrero.

El Prayag Magh Mela es una peregrinación de 45 días que comienza en Paush Purnima (el día de luna llena del mes de Paush) y termina en Mahashivaratri, abarcando todo el mes de Magh.

Mientras tanto, también se informaron condiciones de ola de frío en Haridwar, donde una densa niebla cubrió el ghat Har Ki Paudi, afectando significativamente la visibilidad, informó ANI.

En Haryana, una espesa niebla envolvió el distrito de Karnal a medida que se intensificaba la ola de frío. Previsiones del IMD indican que se espera que la temperatura máxima en Karnal alcance los 17 grados centígrados, mientras que la mínima podría descender a unos 4 grados centígrados.

Además, Mumbai también fue testigo del deterioro de las condiciones del aire, con una capa de smog persistente sobre zonas como Wadala el lunes por la mañana.

Delhi tiembla a 2,9 grados centígrados en medio de una ola de frío cada vez más intensa, la calidad del aire sigue siendo «mala»

Mientras tanto, Nueva Delhi se tambaleaba bajo una intensa ola de frío, con temperaturas que descendían bruscamente en toda la capital nacional. Ayanagar registró la temperatura mínima más baja con 2,9 grados centígrados, según el IMD.

Varias partes de la ciudad experimentaron condiciones de ola de frío el domingo por la noche, con temperaturas mínimas que cayeron cerca de los tres grados. Palam registró una temperatura mínima de 3,0 grados Celsius, la más baja en varios años. Los datos del IMD sugieren que es probable que persistan condiciones de frío similares durante el día.

En Safdarjung, la temperatura mínima fue de 4,8 grados Celsius el domingo por la noche y se espera que baje aún más a alrededor de 3 grados Celsius el lunes por la noche. La estación Ridge registró una temperatura mínima de 3,7 grados centígrados, mientras que la temperatura máxima alcanzó los 18,8 grados centígrados, según el ANI.

Además, los niveles de contaminación del aire siguieron siendo motivo de preocupación. Según el Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el índice general de calidad del aire (ICA) de Delhi se situaba en 293, cayendo en la categoría «pobre» a las 7 am del lunes. Esto marcó un ligero aumento en comparación con la lectura del AQI del sábado de 291.

(Con entradas ANI)









