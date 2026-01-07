Una fuente advierte que Aaron Glenn no ha terminado de despedir a los entrenadores de los Jets

Las cabezas están a punto de rodar 1 Jets Drivey eso no será Aaron Glenn.

Zack Rosenblatt de The Athletic advirtió que Glenn no ha terminado de despedir entrenadores de su personal.

«Creo que aún no han terminado de despedir a los muchachos. Me sorprendería si [quarterbacks coach] Carlos Londres regresó”, dijo Rosenblatt en «Impulso final del Jet». Dijo que estaría «sorprendido» si el entrenador de apoyadores Aarón Curry regresó.

Rosenblatt también dijo que tiene “el ojo puesto” en el entrenador de la línea defensiva eric washington. NFL El informante Connor Hughes de SNY reveló que «los jugadores tenían problemas» con Washington.

«Solo te diré que no le des vueltas, los jugadores tuvieron problemas con él», reiteró Hughes.

«Creo que habrá una cantidad bastante decente de cambios, y es posible que veamos algunas incorporaciones en ambos lados del balón en términos de voces veteranas para traer aquí», reveló Rosenblatt.

El entrenador en jefe Aaron Glenn rompe el silencio sobre los inminentes cambios de personal

entrenador en jefe Aarón Glenn no se comprometió cuando se le preguntó sobre posibles cambios de personal el martes 6 de enero.

«No puedo responder a eso todavía. Una vez más, todavía estamos atravesando ese proceso. Así que es una pregunta difícil de responder», respondió Glenn.

Para contextualizar, el gerente general Darren Mougey explicó su cronograma de esta semana para la evaluación interna en su discurso de apertura.

En pocas palabras, la evaluación de Glenn y Mougey sobre el personal y sus reuniones se llevaban a cabo después de la conferencia de prensa de final de temporada. Así que Glenn no pudo comentar sobre posibles despidos hasta que haya pasado por esas reuniones.

Los Jets planean aumentar su plantilla

Si bien Glenn no estaba listo para hablar sobre posibles despidos, estaba más abierto a hablar sobre posibles incorporaciones.

«Creo que en este negocio siempre buscas agregar buena gente. Esa puede ser tu plantilla». [or] su personal. Estoy seguro que Moug diría lo mismo con el personal, siempre estás buscando sumar gente buena. Quienquiera que puedas agregar agregará valor a tu organización, hombre, siempre miras eso”, dijo Glenn.

«Creo que está muy claro que se producirán cambios adicionales en el personal. Creo que van a sacudir al personal ofensivo», reveló Hughes.

Actualización sobre la seguridad laboral de OC Tanner Engstrand

«No sé si Tanner Engstrand se irá. Lo dudo, pero creo que probablemente agregarán a un veterano o alguien de esa naturaleza, pero quién sabe, tal vez Woody». [Johnson] presenta y dice Oye, queremos cambios completos y totales y Tanner también está fuera, pero no creo necesariamente que ese sea el caso”, explicó Hughes en “Jets Final Drive”. «Creo que verás personas agregadas allí».

Información privilegiada de la NFL de ESPN Jeremy Fowler aparentemente llegó a la misma conclusión.

«Status quo en el cuerpo técnico de los Jets a partir del martes por la noche. El equipo está concluyendo las reuniones de salida, y se espera que los entrenadores se reúnan a mediados o finales de la semana. Mi sensación inicial es que los Jets mantienen al coordinador ofensivo Tanner Engstrand, pero que los cambios en el personal ofensivo podrían estar en camino. Pero todo parece posible después de una actuación de juego aéreo verdaderamente horrible», escribió Fowler.