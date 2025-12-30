Una forma fácil de conseguir un pico de nieve en The Forge Roblox, ¡funciona con garantía!

Jacarta – Jugador Roblox: la fragua Habiendo llegado al Mundo 3, Frostspire Expanse ahora se enfrenta a un nuevo desafío: extraer rocas ígneas indestructibles y cristales de nieve con un viejo pico.

Para penetrar en esta región y completar misión avanzado, una herramienta es clave: Pico de nieve. Esta herramienta no es sólo un elemento adicional, sino que es un requisito obligatorio para los jugadores que quieran continuar con el progreso del juego.

¿Por qué es importante el pico de nieve?

The Forge es un juego de simulación de minería en Roblox donde los jugadores extraen varios tipos de rocas para ganar dinero (oro), mejorar equipos, completar misiones y abrir nuevas regiones.

Al ingresar a Frostspire Expanse, los jugadores se enfrentan a rocas duras y cristales típicos de ambientes nevados que no pudieron ser destruidos por el pico del mundo anterior.

El Snow Pickaxe fue diseñado específicamente para esta zona nevada, con suficiente potencia para extraer roca dura y cumplir con los requisitos de misiones avanzadas, incluida la misión número 7 de Sensei Moro.

Sin esta herramienta, los jugadores no pueden completar la misión y no pueden progresar a picos más fuertes como Frost Pickaxe o Prismatic Pickaxe.

Pasos para conseguir un pico de nieve

1. Capai World 3 – Extensión Frostspire

Los jugadores deben atravesar el mundo anterior y llegar a una zona nevada, donde se puede utilizar el Snow Pickaxe de forma eficaz.

2. Recoge suficiente dinero (oro).

El Snow Pickaxe se vende por alrededor de 750.000 de oro. Los jugadores necesitan extraer y vender mineral para acumular capital.

3. Compre en la tienda Fred the Miner

Una vez que tengas suficiente oro, visita la tienda de Fred the Miner en el centro del Mundo 3 para comprar un Snow Pickaxe. Es posible que sea necesario completar algunas misiones iniciales para que esta herramienta esté disponible.

4. Uso para misiones avanzadas

Se necesita Snow Pickaxe para completar la misión de extraer pequeños cristales en Frostspire Expanse. Las herramientas anteriores, como Aqua Pickaxe o Mist Pickaxe, no tienen suficiente poder para este cristal.

5. Estrategia de uso eficaz

Muchos jugadores recomiendan guardar oro directamente para el Snow Pickaxe en lugar de comprar un pico menos efectivo. Una vez usado, el Snow Pickaxe se puede revender para comprar el siguiente pico más fuerte, como el Frost Pickaxe o el Prismatic Pickaxe.