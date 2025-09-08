Una forma de solidaridad para la lucha de la gente de Papua

Yakarta, Viva – Presidente del Comité III DPD RI, FileP Wamafma apreció la actitud del músico de la patria que se retira del escenario Pestapora 2025 Porque fue patrocinado por PT Freeport Indonesia.

Según él, esta acción se convirtió en un símbolo de solidaridad y apoyo para la lucha y las demandas del pueblo Papuasia sobre el impacto del funcionamiento de Freeport.

«Esta es una conciencia extraordinaria, así como una forma de crítica social que es sensible al sufrimiento de la tribu Papúa sobre los impactos operativos de Freeport», dijo Filep el lunes 8 de septiembre de 2025.

Freeport ha estado operando desde el contrato de trabajo inicial en 1967, dijo, las tribus indígenas Papúa, especialmente el Amungme y Kamoro, todavía eran pobres a pesar de que su tierra habitual fue dragado.

De hecho, continuó, lo que se vio fue el impacto del daño ambiental, la privación del espacio vital y los derechos de los pueblos indígenas OAP para vivir sanos y prósperos en sus tierras, por encima de los abundantes recursos naturales.

«Es realmente triste. Nuestros hijos en la zona costera de Mimika todavía carecen de la calidad de la alfabetización y la educación, el acceso a la salud todavía necesita atención», dijo el senador de West Papúa.

Por lo tanto, FileP Yangan a cargo de las artes y la cultura en el Comité III DPD RI apoya músico-Susisi Indonesia, que ayudó a expresar la lucha de la gente de Papua a través de la expresión de la música, las plataformas de redes sociales y el apoyo moral y financiero para la gente de Papua.

«Creo que la cantidad de fondos llamados Freeport Rp. 33.9 billones de 1992-2023 por educación, salud, economía y cultura debería haber tenido muchos impactos, aunque no es comparable a la cantidad de exploración de SDA y daños ambientales hasta ahora», dijo.

Además, también apreció el organizador de la pestapora 2025 que respondió rápidamente a esta crítica y canceló el contrato con Freeport. «Todos estos son símbolos importantes de alineaciones con la lucha de la gente de Papua», agregó.

Por lo tanto, FileP enfatizó la existencia de grandes empresas que administran SDA de Papua, como Freeport, BP GNG Tangguh, Genting Oil debe ser evaluado para la gente de Papua, además, el gobierno planea extender los contratos de Freeport hasta 2061.

«La resistencia de la comunidad papú sobre las empresas extranjeras en la tierra de Papua, debe ser apoyada por la comunidad en general y escuchada por el gobierno», dijo.

Consideró las críticas a los problemas de la pobreza, la falta de acceso a la educación y la salud, la falta de participación de los trabajadores de OAP, incluso el acceso limitado a la vida decente debe seguirse con políticas concretas e inmediatas.

«Nuestra defensa en el DPD RI hasta ahora también se ha transmitido a la oficina del fiscal y los ministerios relevantes instaron a las respuestas de rendimiento como las demandas de la comunidad y otros asuntos nacionales que surgieron hoy», concluyó.