Una fila de motos Honda con el legendario nombre de Primata

Yakarta, Viva -Honda es conocida como fabricante de motocicletas con nombres únicos que a menudo se inspiran en el mundo de los animales. Uno que es bastante interesante es el uso del nombre Primata en algunos de sus productos.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveViernes 5 de septiembre de 2025, la primera moto que podría cruzar de inmediato fue Mono Honda. Esta pequeña moto ha estado presente desde la década de 1960 y tiene un fuerte atractivo clásico.

Honda Monkey fue creado originalmente para viajes de entretenimiento en el patio de recreo. Pero debido a una respuesta positiva, esta moto finalmente fue producida en masa y popular hasta ahora.

Además del mono, también hay un gorila Honda que viene con un tamaño ligeramente más grande. Aunque todavía se ve pequeño, esta moto tiene un tanque más grande, por lo que es más adecuado para largas distancias.

Honda Gorilla fue popular entre los amantes de la motos hobby. El diseño lindo pero resistente lo convierte en una colección interesante para los mini ventiladores de motos.

Otro nombre de los primates es Honda Ape. Esta moto es diferente porque viene con un pequeño estilo de bicicleta desnuda más delgada y deportiva.

Los simios Honda son elegidos por muchos jóvenes japoneses como vehículo diario. El tamaño es compacto, pero sigue siendo delicioso para modificarse según el gusto.

Si presta atención, Honda eligió deliberadamente el nombre Primata para reflejar el carácter de la moto. Monkey y Gorilla destacan el lado divertido y duro, mientras que Ape enfatiza la libertad y la singularidad.

Curiosamente, aunque es pequeño, estas motos tienen una comunidad sólida de fanáticos. Muchos están dispuestos a restaurar las unidades antiguas o buscar repuestos raros para mantener la autenticidad.