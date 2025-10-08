Una fila de hechos interesantes sobre el fenómeno del meteorito cayó en el Cirebón viral, ¡hubo un fuerte golpe!

CirebónVIVA – Habitante Cirebon y sus alrededores se sorprendieron por la aparición de ballas brillantes en el cielo nocturno, acompañados voz descomunal Haciéndose duro para varias regiones. Este fenómeno del cielo es viral y desencadena una variedad de especulaciones.

Basado en datos y explicaciones, el siguiente Viva resumió el miércoles 8 de octubre de 2025, hubo siete hechos interesantes relacionados con el fenómeno Meteorito Cayendo en Cirebon, que es viral en las redes sociales.

Un meteorito cae en Melbourne

1. La luz se ve desde Cirebon hasta los alrededores

Este evento no solo ocurrió en Cirebon. Los residentes de la región de Majalengka, Kuningan, incluso el área informó más para ver el destello de luz que cruzó el cielo

2. Tiempo del incidente: alrededor de las 18:35 Wib

Según el informe de grabación de CCTV y el testimonio de los residentes, el destello de luz apareció alrededor de las 18:35 WIB el domingo por la noche (5 de octubre de 2025). Unos minutos más tarde hubo un fuerte boom que sacudió las casas de los residentes.

«Al entrar atmósfera El más bajo, (entonces) causó una onda de choque en forma de un sonido de auge y fue detectado por BMKG Cirebon a 18.39.12 WIB «, dijo el profesor Astronomy Brin, Thomas Djamaluddin.

3. Ayudando a un fuerte boom y vibración

El sonido que sonaba no era una voz ordinaria. Algunos residentes afirmaron que la puerta y el vidrio de la casa vibraron, por lo que al principio sospecharon que había una explosión de neumáticos o terremotos de vehículos grandes.

«Entonces, el meteorito entró desde el sur de Java, cruzando Tasikmalaya sin un auge. Cuando en la región de Kuningan, Cirebon Regency, el meteorito experimentó una ola de choque debido a una atmósfera más densa, luego cruzó el Mar de Java», dijo Thomas.

4. Registrado por sismógrafos

Fire Soccer se asemeja a un meteorito en el cielo de Cirebon

BMKG informó que casi al mismo tiempo, la herramienta de sismógrafo registró vibraciones. Sin embargo, la vibración no es como un terremoto tectónico, sino una señal débil que no se puede determinar.

5. Análisis de Brin: Meteor entra en la atmósfera

Los investigadores de Brin consideraron que el objeto de la causa del fenómeno era un meteorito grande que entraba en la atmósfera de la Tierra desde el suroeste. La fricción del aire produce luz brillante (bola de fuego) y desencadena una ola de choque que se escucha como un auge.

6. Supuestamente cayendo en el Mar de Java

Basado en el cálculo de la ruta y la observación, se estima que el meteorito no cae a la tierra, sino a las aguas en el Mar de Java. Hasta ahora, se han encontrado fragmentos o materiales de meteorito en la superficie de la tierra en la región de Cirebón.