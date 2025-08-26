Una fila de empresarios que pueden tener un signo de servicio y honor de Prabowo

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto otorgó los signos de servicios y honor a 141 cifras, funcionarios y ex funcionarios estatales hasta hombre de negocios en Indonesia.

La donación de servicios y honor se llevó a cabo en el Palacio Merdeka el lunes 25 de agosto de 2025. La actividad también fue una serie de 80 aniversario de la independencia indonesia.

La señal de honor es el premio de la nación que el presidente ha otorgado a una persona, unión, institución gubernamental u organización sobre Darmabakti y lealtad extraordinaria a la nación y la nación.

Prabowo dio honores a 141 cifras y funcionarios Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Uno de los empresarios que recibió un signo y honor fue Andi Syamsuddin Arsyad o conocido familiarmente como Haji Isam. Obtuvo el título en forma de la estrella principal de Mahaputer.

El premio fue otorgado a la contribución de la peregrinación de ISAM en el campo económico, especialmente al crear empleo y mover las ruedas de desarrollo.

A través de su compañía, Jhonlin Group Holding, Haji Isam obtuvo 1 millón de hectáreas (ha) de tierra en Papua para el Proyecto de Food Estate en agosto de 2024. Trabajar en el proyecto Haji Isam también ordenó 2,000 excavadoras de China.

Además, el hermano menor del presidente Prabowo, Hashim Djohadikusumo También obtuve una marca de servicio y Título honorario Del presidente Prabowo. Hashim actualmente tiene varias tareas, una de las cuales es un mensajero especial del presidente en el clima y la energía.

Hashim también es emprendedor en los campos de la silvicultura, la minería, las plantaciones, la tecnología digital.

Prabowo también prestó servicios y honor al difunto Hajj Abdussamad Sulaiman HB o H Leman. El presidente le otorgó a la estrella Mahaputra Pratama.

Haji Leman se considera meritorio en el desarrollo económico regional y nacional, especialmente a través de su negocio en el sector del carbón.

Prabowo también brindó servicios y honor para empresarios del centro de Kalimantan (Central Kalimantan), Abdul Rasyid. El presidente le otorgó la estrella de Mahaputer Pratama.

Es ampliamente conocido como un empresario exitoso y líder del grupo Citra Borneo Indah (CBI). Abdul Rasyid se considera consistente en la contribución de mover las ruedas de la economía, abrir oportunidades de trabajo y apoyar el desarrollo regional que tiene un impacto positivo en el progreso de la nación.



Prabowo brinda un servicio honorario al presidente del MPR indonesio, Ahmad Muzani Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Prabowo también dio el título de servicio y honor para empresarios, Maher Algadri. Sus acciones en los negocios son conocidas gracias al grupo de Kodel Group, lo que lo convierte en uno conglomerado Patria.

Kodel Group es un conglomerado fundado por Fahmi Idris, Abdul Latief, Pontjo Sutowo y Jan Darmadi. La compañía se dedica a muchos sectores que van desde agronegocios, comercio, petróleo, banca, propiedad.