Una fila de diferentes campeones en Indonesia

Mandalika, Viva – MotoGP Mandalika Siendo una de las series más esperadas desde que ingresó al calendario oficial de MotoGP en 2022. Ubicado en el circuito internacional de Pertamina Mandalika, Central Lombok, NTB, este evento siempre presenta una historia diferente cada año.

Curiosamente, desde su debut hasta la cuarta edición de 2025, ninguno de los corredores pudo convertirse en campeones dos veces en las carreras principales de Mandalika. Esto hace que la serie indonesia sea una de las razas más difíciles predichas en el calendario de MotoGP.

MotoGP Mandalika 2022 – Miguel Oliveira Entonces el primer rey



Red Bull KTM Racer, Campeón de Miguel Oliveira MotoGP Indonesia

La primera carrera MotoGP en Mandalika se celebró el 20 de marzo de 2022. Colormada con condiciones climáticas extremas con fuertes lluvias, Miguel Oliveira (KTM) parecía extraordinario y salió como ganadores. Esta victoria también lo convirtió en el primer ganador en la historia de Motogp Mandalika.

MotoGP Mandalika 2023 – Respuesta de Bagnaia a la victoria



Ducati Lenovo Team Team Racer, Francesco Bagnaia

Un año después, gira Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) quien dominó la carrera principal. El corredor italiano mostró su dominio y logró mantener la oportunidad para el título mundial. Mientras que en la carrera de sprint que se celebró por primera vez en Mandalika, Jorge Martin (Pramac Ducati) salió como el ganador.

MotoGP Mandalika 2024 – Jorge Martin demuestra



Pedro Costa (izquierda), Jorge Martin (Medio) y Francesco Bagnaia (derecha)

En 2024 pertenecía a Jorge Martin. El español derrotó a sus pesados ​​rivales y ganó una brillante victoria en la carrera principal. Para la carrera de sprint, fue el turno de Bagnaia ganar, haciendo la competencia entre los dos más calientes en la búsqueda de títulos mundiales.

MotoGP Mandalika 2025 – ¿Quién es el próximo campeón?

Al entrar en la cuarta edición, MotoGP Mandalika se celebró nuevamente del 3 al 5 de octubre de 2025. Aunque Marc Márquez ha confirmado el título mundial esta temporada con 541 puntos, la competencia de podio en Mandalika sigue siendo interesante. Además, a partir de las tres ediciones anteriores, siempre presentan diferentes ganadores, lo que hace que el público sea curioso que triunfará en la pista de 4.31 km.

MOTOGP MANDALIKA Campeón nota

2022: Miguel Oliveira (KTM)

2023: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)

2024: Jorge Martin (Pramac Ducati)

2025: ???