Una fantástica oferta salarial hace que John Herdman esté decidido a unirse a la selección nacional de Indonesia

VIVA – No Juan Herdman cada vez más asociado con la silla del entrenador Selección Nacional de Indonesia. Se dice que el técnico británico aceptó inmediatamente la oferta. PSSI después de que le ofrecieran un contrato con un gran salario.

El medio hondureño Once Noticias asegura que Herdman aceptó el desafío de entrenar a la selección de Indonesia porque la oferta era muy tentadora. Se dice que los factores financieros son la razón principal por la que Herdman eligió Indonesia en lugar de Honduras.

Once Noticias incluso destacó el fracaso de la Federación Hondureña de Fútbol a la hora de conseguir los servicios del entrenador que llevó exitosamente a Canadá a clasificarse al Mundial de 2022.

“No es ningún secreto que la carrera de Herdman ha sido impresionante”, escribió Once Noticias.

Los medios también repasaron la trayectoria de Herdman como entrenador de 50 años que había dirigido a Deybi Flores cuando este entrenaba al Toronto FC, y lo valoraron como una figura experimentada a nivel internacional.

También se afirmó que Herdman se negó a seguir la estrategia implementada por el presidente de la Federación Hondureña de Fútbol, ​​Jorge Salomón, por lo que desapareció la oportunidad de Honduras de contratarlo.

Por otro lado, las medidas adoptadas por la selección de Indonesia se consideran mucho más serias. La misma fuente dijo que Herdman solo tuvo dos reuniones con el presidente general del PSSI. Erick Thohirantes de finalmente aceptar la oferta.

«Indonesia no se anda con tonterías», escribió Once Noticias.

«Bastaron dos reuniones con el jefe de su federación para convencer al entrenador británico de un contrato por valor de miles de dólares al mes», continúa el informe.

Los medios hondureños también consideraron que las cifras ofrecidas por Indonesia eran imposibles de igualar para Honduras. Aparte del factor valor del contrato, se dice que FFH no puede avanzar rápidamente en el proceso de negociación.

“Una cifra así en Honduras es casi imposible, o al menos FFH no logra cumplirla a tiempo”, escribió Once Noticias.

Mientras tanto, se dice que el anuncio oficial de John Herdman como nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia es sólo cuestión de tiempo. Según se informa, el presidente general del PSSI, Erick Thohir, hará el anuncio después de los SEA Games de 2025.

Esto se produjo tras una reunión del Comité Ejecutivo del PSSI (Exco) que, según se informa, acordó que Herdman sería el nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia.

Sin embargo, el vicepresidente general del PSSI, Zainudin Amali, destacó que el proceso de nombramiento aún no está completamente completado.