Una familia se queda sin pasaje y es abandonada en el puerto de Tanjung Priok; la policía la ayuda a regresar a Bandung

Jacarta – Preocupación y rápida actuación volvió a mostrarse por parte de la Policía Nacional, esta vez desde la Policía Puerto de Tanjung Priok. El martes 14 de octubre, alrededor de las 17.20 horas, un miembro del personal de Satbinmas, el inspector Heri Prasetyo, encontró a tres personas en estado de confusión y agotamiento en el puesto de entrada 1 del puerto de Tanjung Priok, en el norte de Yakarta.

Se sabe que los tres pertenecen a una familia de la Regencia. BandungJava Occidental, formado por Nanda Simatra, su esposa Novita Sari y su hijo pequeño, Wildan (2). Fueron vistos caminando desde Penjaringan hasta el puerto de Tanjung Priok porque se quedaron sin dinero para regresar a su ciudad natal.

Luego, el inspector Heri se acercó y les preguntó sus intenciones y objetivos. «Vinimos a Yakarta a buscar trabajo, pero hasta ahora no hemos encontrado ninguno. Se nos acabó el dinero», dijo Nanda Simatra en tono cansado.

Conociendo esta condición, el inspector Heri los llevó inmediatamente al Centro Integrado de Servicios Policiales (SPKT) de la Policía del Puerto de Tanjung Priok para obtener más ayuda. Luego, los agentes recopilaron datos, facilitaron y coordinaron con el Servicio Social de la ciudad del norte de Yakarta, para que la familia pudiera ser enviada a casa en Bandung de forma gratuita.

Después de pasar por el proceso de recopilación de datos, la policía ayudó a facilitar el regreso de la familia mediante la coordinación con agencias relacionadas.

Nanda Simatra expresó su agradecimiento por la preocupación y asistencia de la Policía.

«Estamos muy agradecidos a la policía del puerto de Tanjung Priok que nos ayudó a regresar a nuestra ciudad natal en Bandung de forma gratuita. Esperemos que Dios recompense esta amabilidad», dijo.

El jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP, Martuasah H. Tobing, dijo que su partido está comprometido a estar siempre presente entre las personas necesitadas.

«La Policía Nacional siempre estará presente y brindará un servicio sincero a la comunidad. Esto está en línea con el programa de precisión del Jefe de Policía y del Jefe de Policía de Metro Jaya, que enfatiza la importancia de un servicio humanista, rápido, transparente y receptivo a cada problema humanitario», explicó.

Este paso rápido y humano es una vez más una prueba de que la Policía Nacional continúa cumpliendo su función de protectora, protectora y servidora de la comunidad, especialmente de quienes realmente necesitan ayuda.