Una familia muerta en Warakas encontrada en otra habitación, la policía: sale espuma de la boca

Jacarta – El misterio de la muerte Uno familia Dentro de una casa en el área de Warakas, Tanjung Priok, en el norte de Yakarta, la policía todavía está investigando.

Tres familiares fueron encontrados fallecido en la casa en esa posición diferente-diferente. Se trata de Siti Solihah (50), Afiah Al Adilah Jamaludin (27) y Adnan Al Abrar Jamaludin (13).

El jefe de la Unidad Móvil de Investigación de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, el inspector Seno Adji Pradana, dijo que recibió informes de los residentes sobre el descubrimiento de tres cuerpos de dos mujeres y un hombre en la casa alquilada.

Al recibir el informe, la policía se trasladó rápidamente al lugar. Los agentes llevaron a cabo una investigación de la escena del crimen (TKP) junto con el equipo de Inafis y Dokkes de la policía metropolitana del norte de Yakarta para revelar la causa exacta de la muerte de las víctimas.

Las posiciones de los tres cuerpos no están en una. habitación cuando se encuentre. Una víctima fue encontrada en la sala de estar, mientras que las otras dos víctimas fueron encontradas en habitaciones diferentes.

«Es cierto que las tres víctimas son una familia que vive aquí en una casa alquilada», dijo a los periodistas el viernes 2 de enero de 2026.

Durante la investigación de la escena del crimen, la policía también confiscó varios artículos sospechosos de estar relacionados con el incidente. Estos artículos incluían botellas de agua mineral, el teléfono celular de la víctima y envoltorios de comida encontrados en la basura de la casa alquilada.

«Las pruebas que hemos obtenido son elementos que se encuentran alrededor de la escena del crimen en forma de botellas de bebidas, luego también hay varios rastros de comida y también el teléfono celular de la víctima y otros elementos relacionados con el incidente», dijo.

«Botellas de agua mineral, agua mineral envasada en botellas», dijo.

No solo eso, tras la inspección inicial a simple vista, la policía también encontró espuma saliendo de la boca de los tres cuerpos. Estos hallazgos se convirtieron en uno de los focos de la investigación en profundidad de los investigadores.

Sin embargo, la policía no ha podido confirmar la causa exacta de la muerte de las víctimas. Todos los cuerpos han sido evacuados y trasladados al Hospital de la Policía Nacional para su examen más detenido.

«En este momento todavía estamos investigando la causa de la muerte de los cuerpos y actualmente los hemos llevado al Hospital de la Policía Nacional. Desde el examen físico inicial salió espuma de los cuerpos», dijo.