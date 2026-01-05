Una familia muere en Warakas, la policía investiga los restos de comida en el lugar porque…

Yakarta, VIVA – Conjetura envenenamiento ahora salió mal Uno el foco principal de la investigación sobre el caso de muerte de uno familia quien fue encontrado muerto en una casa alquilada en la zona WarakasTanjung Priok, norte de Yakarta.

Esto es lo que descubrió sobras y bebidas en el lugar. El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Onkoseno Grandiarso Sukahar, reveló que los agentes de policía estaban examinando los restos de alimentos y bebidas que las víctimas supuestamente consumieron antes de ser encontradas muertas.

«Vamos a examinar más a fondo los alimentos y bebidas restantes», dijo Onkoseno cuando fue contactado el martes 6 de enero de 2026.

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar

Según él, las pruebas en forma de restos de comida y bebida ya han sido enviadas al laboratorio forense para que se examine su contenido. Este examen se llevó a cabo para determinar si existían sustancias peligrosas que potencialmente pudieran causar la muerte de las víctimas.

«Sí, así es (se investiga la sospecha de envenenamiento). Hay algunos, son restos. Mientras tanto, comida y bebida», dijo.

Además de los exámenes de laboratorio, los investigadores también pidieron información a varios testigos. Hasta la fecha, al menos 10 testigos han sido interrogados para revelar en detalle la serie de trágicos acontecimientos.

Anteriormente se informó que hubo un alboroto en Warakas, Tanjung Priok, en el norte de Yakarta. Una familia fue encontrada muerta en su casa el viernes 2 de enero de 2026.

De los cuatro miembros de la familia, tres murieron, mientras que otra persona fue trasladada de urgencia al hospital para recibir tratamiento. Este trágico descubrimiento se volvió viral por primera vez en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter/X @wongdalang, que compartió la cronología inicial del incidente.

Agentes policiales acudieron inmediatamente al lugar para evacuar a las víctimas. «1 familia fue encontrada muerta en Warakas Gg, 10 de 4 personas, 3 personas MD 1 persona fue llevada al hospital… mientras era atendida por la policía de TG Priok», se cita en el relato.

Las tres víctimas fueron Siti Solihah (50), Afiah Al Adilah Jamaludin (27) y Adnan Al Abrar Jamaludin (13). Mientras tanto, otro miembro de la familia, Abdullah Syauqi Jamaludin (22), sobrevivió y sigue recibiendo tratamiento médico.