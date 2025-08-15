Una familia fue castigada, la esposa del dueño de la fábrica de píldoras mortalmente presentó una amnistía a Prabowo

Serang, Viva – La esposa del dueño del fabricante de píldoras de paracetamol, cafeína, carisoprodol (PCC) en Serang City, Banten, Reni Maria Anggraeni, presentó una solicitud de amnistía al presidente Prabowo Subianto.

Su abogado, Deswandi, evaluó la sentencia de 17 años de prisión y una multa de Rp10 mil millones en 2 años de prisión transmitida por el panel de jueces del Tribunal de Distrito de Serang contra Reni no fue apropiado.

Según Deswandi, siete testigos que eran los hombres de su esposo, Beny Setiawan, declaró que Beny llevó a cabo el control y los acuerdos financieros del negocio ilegal.



La provincia de Bnn Banten aseguró 240 mil píldoras PCC

«Cuando se trata del tesorero, siete acusados admiten que el dinero es de Beny. Si el tesorero es definitivamente Reni Maria Anggraeni. No es solo así», dijo en Serang City, Banten, viernes (8/15/2025).

Afirmó que su cliente conocía las actividades comerciales de PCC llevadas a cabo por su esposo, pero no participaron activamente.

«No se pueden discutir muchas posiciones (al público), pero muchos son forzados, y esto requiere justicia», dijo Deswandi.

Además de la amnistía, Reni también ha presentado una apelación sobre la decisión del juez. El proceso de apelación ha sido enviado y actualmente solo está esperando el veredicto.

«La apelación ha sido enviada, solo esperando la decisión de la Sra. Reni. Ahora Reni todavía está cumpliendo su sentencia en el Centro de Detención de Serang», dijo.

El esposo de Reni, Beny Setiawan, el día anterior fue sentenciado a muerte porque fue considerado como el cerebro de producción y circulación de cientos de miles de píldoras de PCC de Koli. La pena de muerte también fue entregada a Faisal, la mano derecha de Beny.

El hijo de Beny, Andrei Fathur Rohman, y su yerno, Muhamad Lutfi, fue sentenciado a 20 años de prisión y una multa de Rp10 mil millones. Otros dos empleados, Jafar como Poker y Abdul Wahid como gerentes de logística, fueron sentenciados a cadena perpetua.

Otros tres empleados, Hapas, ACU y Burhanudin, fueron sentenciados a 20 años de prisión y una multa de Rp10 mil millones en 2 años de prisión.

Este caso fue revelado el 28 de septiembre de 2024 después de que la Agencia Nacional de Narcóticos (BNN) de la República de Indonesia realizó un reconocimiento durante meses de casas de lujo en el distrito de Taktakan, la ciudad de Serang, Banten, que se utilizó como ubicación de producción para las píldoras PCC. (Antara)