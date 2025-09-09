Una familia fue asesinada por una inundación repentina en Nagekeo Ntt, 4 personas desaparecidas

Yakarta, Viva – Inundaciones repentinas que golpeó en cinco aldeas de distrito NageoLa provincia de East Nusa Tenggara, el lunes 8 de septiembre de 2025, causó que tres personas murieran, dos personas resultaron heridas y otras cuatro desaparecieron.

Jefe de Centro de Datos, Información y Comunicación para el Desastre BNPB Abdul Muhari en Yakarta dijo el martes que las tres víctimas murieron fue una familia atrapada en una inundación en una cabaña a orillas del río Malasawu.

«Después de ser evacuados, las víctimas fueron llevadas al centro de salud más cercano y entregadas a la familia», dijo.

Según Abdul, las condiciones climáticas inciertas obstaculizaron el trabajo del equipo conjunto de BPBD Nagekeo, Basarnas, TNI, Polri, voluntarios y residentes que desde el lunes (8/9) todavía estaban buscando a cuatro personas desaparecidas.

Como pronóstico para la agencia de meteorología, climatología y geofísica (BMKG), la lluvia con intensidad leve a moderada todavía tiene el potencial de ocurrir en Nagekekeo hasta el jueves (11/9).

Los Pusdalops de BNPB confirmaron que, además de las muertes, las inundaciones repentinas causaron daños materiales en forma de una casa de deriva, dos oficinas gubernamentales afectadas, tres caminos cubiertos por deslizamientos de tierra, dos puentes dañados y campos de arroz, plantaciones y ganado que estaban sumergidas.

BNPB instó a las personas a estar en Mauponggo para aumentar la conciencia y seguir siempre la dirección del gobierno local para minimizar el riesgo del potencial de réplicas.

«Además, la mitigación de desastres que van desde el fortalecimiento de la vegetación aguas arriba, el manejo del flujo de agua, los sistemas de alerta temprana hasta la planificación espacial deben ser una preocupación común», dijo Abdul.