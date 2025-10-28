Una familia en Sragen, víctima de atropello y fuga, 4 murieron

Sragen, VIVA – Una familia murió después de estar involucrada. golpear y correr en Jalan Plupuh – Mojosongo, Ceplisan, Gedongan Village, distrito de Plupuh, Sragen Regency, Java Central, el lunes (27/10/2025) por la noche.

Las cuatro personas, formadas por marido, mujer y dos hijos, finalmente murieron y fueron evacuadas al Hospital Regional Dr. Soeratno Gemolong, Sragen.

Un testigo ocular, Muslim (53), dijo que vio el incidente incluso desde una distancia de visión de 15 metros. En ese momento quería limpiar el barro del camino.



La policía investiga la escena del crimen en Jalan Plupuh – Mojosongo, Sragen, donde una familia murió en un atropello y fuga Foto : Mahfira Putri/tvOne/Sragen

Dijo que por la tarde había una cosechadora cosechando arroz en los arrozales. La máquina cosechadora subió al camino de concreto, dejando barro de arrozales en el camino.

«Vi el incidente, incluso desde una distancia de varios metros. Un colega me dijo que había barro en la cosechadora, así que me dijeron que revisara para que no hubiera ningún accidente. Sólo quería acercarme y resultó que había un accidente», explicó.

Sospecha que es posible que la moto que conducía la familia resbalara al cruzar el barro y finalmente chocara con la camioneta L-300.

El presidente del PSC 119, Sukowati Sragen Udayanti Proborini, a través del secretario del PSC 119, Sukowati Nengah Adnyana Oka Manuaba, dijo que el PSC 119 recibió información sobre un accidente de tráfico en Plupuh a las 18.50 WIB.

Oka dijo que hubo cuatro víctimas que fueron evacuadas. Las víctimas eran Saiful Anwar (32), residente de Dukuh Jengglong RT 004, Jembangan Village, Plupuh, Sragen, la esposa de la víctima, Unik Yuwanti (29) y sus dos hijos, Alikha Nafisha Anwar (7) y Amira Syarifatil Anwar (5).

Oka explicó que las cuatro víctimas murieron con heridas graves y cada una sufrió hemorragias por la boca y la nariz.

Dijo que Syaiful Anwar murió a causa de una fractura abierta en la frente, hematomas en el ojo derecho, nariz y boca sangrando.

La esposa, Unik Yuwanti, murió a causa de un hematoma en la frente izquierda, abrasiones en la mejilla izquierda, hemorragia nasal y bucal y un desgarro en el labio inferior.

«La víctima, Alikha Nafisha Anwar, que murió sufría un desgarro en la nuca, abrasiones en la frente, hemorragia en los oídos, la nariz y la boca, abrasiones en la mejilla derecha y una fractura cerrada en el hombro izquierdo».