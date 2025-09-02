Una familia en Indramayu fue encontrada muerta enterrada en un hoyo en el patio

Indramayu, Viva – Los residentes de la aldea de Paoman, el distrito de Indramayu, la regencia de Indramayu, Java Occidental, se sorprendieron por el descubrimiento de los cuerpos de cinco miembros de la familia que fueron enterrados en un agujero en el patio de lujo de la víctima perteneciente a la víctima.

Se sabe que las cinco víctimas son S (70), B (45), E (41) y dos hijas cada una de cinco años y ocho meses. El descubrimiento instantáneamente hizo una conmoción en los residentes locales, especialmente dos de las víctimas que todavía eran niños pequeños.

Según la información recopilada, el cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado en el patio el lunes (1/9/2025). La policía que llegó a la ubicación evacuó inmediatamente el cuerpo de la víctima al hospital Bhayangkara e hizo la escena del crimen (TKP). Además, varios testigos también han sido cuestionados por la policía de Indramayu Satreskrim.

Un residente local, Ami, dijo que el incidente dejó un profundo dolor y un gran signo de interrogación para la comunidad circundante. Mencionó unos días antes del descubrimiento del cuerpo, los residentes habían visto un automóvil de caja estacionado frente a la casa de la víctima.

«Hace cuatro días había un auto que se había estacionado frente a la casa de la víctima», dijo Ami, el lunes (1/9).

Hasta ahora, la policía no ha proporcionado una declaración oficial sobre las causas y motivos de la muerte de una familia. Pero sospecha temporal, este incidente es un delito de asesinato. (Opi Rihajo/Tvone/Indramayu)