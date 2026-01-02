Una familia asesinada en Warakas resulta ser madre e hijo, ¿fue realmente envenenada?

Yakarta, VIVA – La policía reveló las últimas novedades sobre el descubrimiento de tres personas que estaban Uno familia Murió en la casa de la zona. WarakasTanjung Priok, norte de Yakarta.

Otro miembro de la familia sigue en tratamiento intensivo en el hospital (RS). El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Tanjung Priok, el comisionado adjunto de policía, Handam Samudro, confirmó las sospechas iniciales sobre este incidente.

Sin embargo, cuando se les preguntó si habían muerto por envenenamiento, la policía enfatizó que la causa exacta de la muerte aún estaba a la espera de los resultados de una mayor investigación e identificación.

«Es cierto que recibimos información sobre la sospecha de que había personas muertas. Luego revisamos la escena del crimen y encontramos que 3 personas habían muerto y 1 sobreviviente todavía estaba siendo tratado intensivamente. Se proporcionarán otras causas y desarrollos después de que se completen los resultados de la investigación y la identificación. Actualmente todavía está en proceso de investigación», dijo Handam, el viernes 2 de enero de 2026.

Respecto a la identidad de la víctima, la policía dijo que actualmente se sospecha que la víctima falleció. Madre y dos hijos. Esta acusación se basó en la evidencia de una tarjeta de familia (KK) encontrada en el lugar.

«Aunque esto se sospecha basándose en las pruebas de KK», dijo.

Las tres víctimas encontradas muertas se llamaban Siti Solihah (50), Afiah Al Adilah Jamaludin (27) y Adnan Al Abrar Jamaludin (13). Mientras tanto, se informó que otro miembro de la familia, Abdullah Syauqi Jamaludin (22), se encontraba en estado crítico y seguía recibiendo tratamiento intensivo.

Hasta el momento, la policía continúa realizando investigaciones para determinar la causa de la muerte y la cronología completa del incidente. La policía pide al público que tenga paciencia a la espera de los resultados oficiales del proceso de investigación en curso.

Anteriormente se informó que hubo un alboroto en Warakas, Tanjung Priok, en el norte de Yakarta. Una familia fue encontrada muerta en su casa el viernes 2 de enero de 2026.

De los cuatro miembros de la familia, tres murieron, mientras que otra persona fue trasladada de urgencia al hospital para recibir tratamiento. Este trágico descubrimiento se volvió viral por primera vez en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter/X @wongdalang, que compartió la cronología inicial del incidente.

Agentes policiales acudieron inmediatamente al lugar para evacuar a las víctimas. «1 familia fue encontrada muerta en Warakas Gg, 10 de 4 personas, 3 personas MD 1 persona fue llevada al hospital… mientras era atendida por la policía de TG Priok», se cita en el relato.