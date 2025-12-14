Una extranjera, sospechosa de haber atravesado las aguas de una inundación durante una fuerte lluvia, muere arrastrada por la corriente en Bali

Badung Bali​, VIVA – Un ciudadano extranjero (Hacer) mujer fue encontrada muerta después de supuestamente atreverse a atravesar las inundaciones en la zona del pueblo TibubenengDistrito de North Kuta, Regencia de Badung, Bali. Este trágico incidente ocurrió cuando fuertes lluvias cayeron sobre el área la madrugada del domingo.

Lea también: Cronología del grupo de trabajo de la Fuerza Aérea de Indonesia asegura a extranjeros que transportaban 9 paquetes de muestras de níquel en el aeropuerto de Weda Bay



La policía de Badung Resort dijo que se sospechaba que la víctima fue arrastrada por las corrientes de inundación en Jalan Krisnantara alrededor de la 01.10 WITA. Jefe Temporal de Subsipenmas Sihumas policía de badungAiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti, explicó que la víctima y la motocicleta que conducía fueron arrastradas y atrapadas debajo del puente.

Según Ayu, el paradero de la víctima no fue descubierto hasta varias horas después, cuando el agua del río comenzó a retroceder. La víctima fue encontrada muerta alrededor de las 04.40 WITA debajo del puente de la carretera a Canggu Pertiwi.

Lea también: ¡Hechos asombrosos! Habrá 142 accidentes con extranjeros en Bali a lo largo de 2024, morirán 21 personas



«La víctima fue encontrada muerta a las 04.40 WITA cuando el río retrocedió, debajo del puente en la carretera a Canggu Pertiwi, donde la víctima quedó atrapada entre la pared del puente y el hueco de madera que estaba atrapado debajo del puente», dijo Ayu, el domingo 14 de diciembre de 2025, citado por Antara.

Añadió que la evacuación del cuerpo de la víctima fue realizada con éxito por el equipo de Basarnas de la provincia de Bali a las 10.40 WITA. Sin embargo, hasta el momento la moto que presuntamente utilizaba la víctima no ha podido ser evacuada porque se encuentra atascada en una alcantarilla de un puente y el nivel del agua aún es bastante alto.

Lea también: Inmigración del Sur de Yakarta abre un puesto para quejas de extranjeros en la ciudad de Kalibata



«El vehículo de la víctima no puede ser evacuado todavía porque está atrapado en la alcantarilla de un puente y las altas condiciones del agua dificultan la evacuación», dijo Ayu.

La policía también dijo que aún no se conoce la identidad de la víctima. Durante el proceso de evacuación, los agentes no encontraron ningún documento de identidad adjunto al cuerpo de la víctima. Hasta ahora, la policía sigue investigando la identidad de la víctima y su residencia en Bali.

Mientras tanto, el jefe de oficina Basarnas BaliI Nyoman Sidakarya, dijo que recibió un informe del incidente a las 08.05 WITA e inmediatamente envió personal de la oficina de Jimbaran SAR al lugar del incidente.

Explicó que el proceso de evacuación se llevó a cabo en la alcantarilla de Jalan Krisnantara, lugar donde quedó atrapada la víctima. Sin embargo, hasta el momento no se puede determinar la identidad de la víctima porque no se encontró ninguna identificación cuando fue encontrada.