Una explosión de automóvil en Cisauk, la policía dijo que el gatillo a las víctimas heridas

Tangerang, Viva – Policía Revelar la causa explosión móvil El hatchback que ocurrió en Jalan Raya Serpong, Rumpin, precisamente cerca del restaurante de comida rápida Suradita Village, distrito de Cisauk, Tangerang Regency, hace el 15 de julio de 2025.

El jefe de policía de Cisauk, el comisionado adjunto de la policía Dhady Arsya, dijo que la explosión se desencadenó por el uso de fluido de limpieza de CA (AC) en un automóvil con un vaso cerrado, que luego fue provocado por el fuego de un encendedor de gas. El incidente causó que dos personas se lesionaran.

«De acuerdo con la dirección del jefe de policía de South Tangerang, el equipo de investigación penal de la policía de Cisauk ha llevado a cabo el control y los deportes TKP (escena del crimen) con la investigación penal de la Policía de Investigación Penal. La explosión ocurrió cuando Bro. Arg (36) usa CA Cleaner en el automóvil con un vaso cerrado. Cuando el vehículo está funcionando, encendió un partido para fumar, desencadenando así una explosión «, dijo, el miércoles 13 de agosto de 2025.

La explosión hizo que el parabrisas se rompiera. El conductor sufrió quemaduras hasta en un 20 por ciento, mientras que un motociclista que estaba pasando también resultó herido en el templo derecho debido a que se exponía a copos de vidrio.

La investigación criminal de la Policía Nacional Puslab para el equipo que hizo la escena del crimen junto con la policía del sector de Cisauk confirmó que la explosión se desencadenó por la acumulación de gas saturado del líquido de limpieza de CA que contiene propano y mechado.

«Basado en el examen, el limpiador de CA detectado contiene compuestos de propano y butano de hidrocarburos en forma de gas que son muy inflamables», dijo.