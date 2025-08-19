Una explosión al borde de la ciudad de Lyon francesa, 1 persona fue asesinada y 18 heridos

Lyon, Viva – A explosión En un edificio en los suburbios de Lyon, FrancésMatar a una persona e hirió a otras 18 personas el domingo por la noche, según los funcionarios, el lunes (18/8).

La autoridad regional de Auvergne-Rhone-Alpes dijo en un comunicado que fuego Mató a un hombre de 70 años y causó heridas leves a 18 personas debido a la inhalación de humo.

El incendio que ocurrió en un edificio en Veniesieux, un suburbio en la parte sur del área metropolitana de Lyon, causó una evacuación de alrededor de 150 residentes.

Alrededor de 90 bomberos y 40 vehículos de emergencia fueron desplegados en la escena.

«El incendio estalló en un apartamento en el cuarto piso. Esto debe ser confirmado por la investigación, pero se cree que la explosión es causada por el gas», dijeron las autoridades. (Hormiga)

