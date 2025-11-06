Una exitosa idea comercial envía a Jordan Poole a los Rockets

El Cohetes de Houston podría estar listo para hacer un gran swing nuevamente, esta vez para que un tirador ayude a llenar su vacío como armador. En una reciente propuesta comercial de Steve Bradshaw de Wrightway Sports Networklos Rockets adquirirían Pelícanos de Nueva Orleans guardia Jordan Poole a cambio de Reed Sheppard, Tari EasonSteven Adams y Clint Capela. Los Pelicans también enviarían a Houston sus selecciones de segunda ronda de 2030 y 2032 para equilibrar el trato.

El intercambio presenta una clara división filosófica: Houston apuesta por el presente, mientras que Nueva Orleans se inclina hacia el futuro.

Por qué tiene sentido para Houston

La ventana de los Rockets está abierta, pero no por mucho tiempo. Con Kevin Durant Houston, que ahora tiene 37 años, no puede permitirse el lujo de esperar a que Sheppard, de 21 años, se convierta en una constante amenaza anotadora. El equipo ya se encuentra en medio de la carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste y cuenta con un núcleo versátil liderado por Durant. Amén ThompsonJabari Smith Jr. y Alperen Sengun. Lo que les falta es un creador perimetral probado que pueda quitarle presión a Durant y generar ofensiva en situaciones finales del juego.

Poole, que promedió 20,5 puntos, 4,5 asistencias y 3,0 rebotes la temporada pasada, encaja perfectamente en esa necesidad. Si bien su contrato de cuatro años y $128 millones complica las cosas, su edad (26) y su techo ofensivo lo convierten en una valiosa incorporación de nivel medio.

En esta configuración, Poole podría operar como un manejador principal del balón, lo que permitiría a Thompson volver a su rol natural sin balón y a Durant concentrarse en realizar tiros en lugar de crear jugadas constantes. Un quinteto inicial formado por Poole, Thompson, Durant, Smith Jr. y Sengun le da a Houston equilibrio, espacio y potencia de fuego, especialmente si Poole redescubre el ritmo de sus días en Golden State.

¿El costo? Profundidad. Cambiar a Adams y Capela despoja a los Rockets de opciones centrales confiables detrás de Sengun. Probablemente necesitarían contratar a un gran hombre veterano en el mercado abierto o experimentar más con Smith Jr. en alineaciones de jugadores pequeños. Pero con la carga ofensiva del equipo desplazándose hacia la creación de perímetro, la directiva puede verlo como una compensación manejable.

Por qué funciona para Nueva Orleans

Para los Pelicans, este acuerdo se alinea con su reconstrucción gradual. Después de años de rotación de planteles y temporadas plagadas de lesiones, tiene sentido agregar múltiples activos jóvenes y controlables.

Sheppard y Eason le dan a New Orleans dos piezas de desarrollo que pueden contribuir de inmediato y al mismo tiempo tener ventajas. La ventaja de Sheppard es que su potencial de tiro de élite y su sentido del juego complementan una plantilla que ya incluye novatos. reina derik y Jeremías teme. Mientras tanto, Eason aporta longitud y versatilidad defensiva que encajan bien junto a sion williamson y Herb Jones.

La inclusión de Steven Adams y Clint Capela también estabiliza la zona de ataque. Adams se reúne con Williamson, después de haber sido uno de sus mejores compañeros en la zona de ataque al principio de su carrera, mientras que Capela, bajo contrato por solo $ 7 millones al año, agrega rebotes confiables y protección del aro. Juntos, aportan el tipo de fisicalidad que le ha faltado a Nueva Orleans en los últimos años.

La partida de Poole abre la puerta a una nueva dirección ofensiva, centrada en la juventud y el equilibrio interior.

Toma final

Para Houston, este acuerdo trata de maximizar la Kevin Durant era, incluso a costa de una flexibilidad a largo plazo. Para Nueva Orleans, se trata de pasar de lleno al modo de desarrollo y acumular talento joven.

Si los Rockets creen que Jordan Poole puede redescubrir su forma de Golden State y desempeñarse como anotador secundario, este intercambio podría ser la apuesta audaz de mitad de temporada que los empuje a la contienda. Para los Pelicans, es un reinicio inteligente: una forma de volverse más jóvenes, más profundos y más equilibrados en un solo movimiento.