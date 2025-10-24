Una estrella parte hacia el cielo







El miércoles 22 de octubre, la nación amaneció con la triste noticia del fallecimiento de uno de los fundadores de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), el profesor Eknath Vasant Chitnis, en Pune, a la edad de 100 años.

conexión sarabhai

El Dr. Chitnis, galardonado con el premio Padma Bhushan, era un colaborador cercano de Dr. Vikram Sarabhaiel padre fundador de ISRO. Vivió 100 años extraordinarios y nació el 25 de julio de 1925 en Kolhapur. Muy pocas personas tienen el honor de celebrar el centenario de su propio nacimiento. Hay algunos paralelismos con la verdadera vida de construcción de una nación que vivió el Dr. Chitnis. Con su fallecimiento, la India ha perdido uno de los últimos vínculos vivos con la generación fundadora de científicos asociados con la India.

programa espacial.

El profesor Chitnis dejó un lucrativo trabajo gubernamental en All India Radio con un salario de 500 rands al mes para unirse al Dr. Sarabhai como investigador voluntario en el Laboratorio de Investigación Física (PRL), Ahmedabad, en sus años de formación. Esta decisión consolidó la asociación de por vida de Chitnis con el programa espacial indio. Su largo viaje, desde un joven físico que estudiaba los rayos cósmicos en PRL hasta convertirse en el secretario fundador del Comité Nacional Indio para la Investigación Espacial (INCOSPAR), precursor de ISRO, y más tarde arquitecto de ISRO El Centro de Aplicaciones Espaciales (SAC) estuvo marcado por logros extraordinarios que moldearon a ISRO en su camino para convertirse en el instituto canónico que es hoy, amado por todos los indios.

Leyenda viviente

En el centenario del nacimiento del profesor Chitnis, el Centro Nacional para Comunicadores Científicos (NCSC) había organizado una conferencia del centenario en el Instituto Indio de Educación e Investigación Científica (IISER) en Pune. La conferencia celebró la vida de la «leyenda viviente». Como miembro del NCSC, formé parte de la planificación de esta conferencia, a la que asistieron luminarias de la fraternidad espacial de la India. La conferencia subrayó el profundo impacto que tuvo el Dr. Chitnis en el viaje de ISRO. Mientras lloramos su fallecimiento, es apropiado reflexionar sobre sus notables contribuciones al programa Experimento de Televisión de Instrucción por Satélite (SITE), que cambió el tejido social de la India rural. Chitnis fue un puente entre la visión que el Dr. Sarabhai tuvo que aportar sobre las aplicaciones de la tecnología espacial al pueblo de la India y su implementación en una sociedad edificante. La conferencia también mostró el papel predominante desempeñado por el Dr. Chitnis en la fundación de ISRO y su precursor, INCOSPAR.

Sitio de lanzamiento

El Dr. Chitnis jugó un papel decisivo en la identificación de Thumba, cerca de Thiruvananthapuram, como el sitio de la Estación de Lanzamiento de Cohetes Ecuatoriales de Thumba (TERLS), desde donde comenzó el viaje de ISRO en esos primeros años. La importancia científica de la ubicación geográfica de TERLS (se encuentra en el ecuador magnético donde ocurren muchos fenómenos interesantes en la atmósfera superior y la ionosfera) ayudó a que se convirtiera en un importante centro para amplias colaboraciones científicas con científicos de EE. UU., Francia, Rusia y Japón. Fue desde este lugar desde donde la India despegó esos primeros cohetes sonoros y colaboró ​​en experimentos científicos con otras naciones. TERLS atrajo el interés mundial y sentó las bases para los futuros esfuerzos espaciales de ISRO.

el legado

El legado de Chitnis queda inmortalizado en el programa SITE de 1975-76. Concebido por Sarabhai e implementado por Chitnis en colaboración con la NASA, SITE fue un experimento innovador que utilizó la transmisión por satélite para educar y empoderar a las zonas rurales de la India. Utilizando el satélite ATS-6 de la NASA, SITE transmitió programas de desarrollo en agricultura, salud, higiene y educación a más de 2.400 aldeas en Andhra Pradesh, BiharKarnataka, Madhya Pradesh, Odisha y Rajasthan. El informe de la UNESCO ‘La experiencia SITE’ documentó cómo este programa maximizó el impacto social, a pesar de los obstáculos técnicos. SITE mejoró la alfabetización, modernizó las prácticas agrícolas y creó conciencia sobre la salud y la planificación familiar. SITE fue una revolución social que demostró cómo se puede aprovechar la ciencia espacial para lograr un crecimiento inclusivo, una idea muy adelantada a su tiempo.

un puente

El éxito de SITE influyó directamente en la expansión de Doordarshan, la emisora ​​nacional de la India, durante las décadas de 1970 y 1980. Las lecciones aprendidas por SITE dieron forma al programa satelital INSAT, permitiendo un acceso generalizado y de bajo costo a la televisión. En una década, la India vivió una revolución en las comunicaciones que superó la brecha entre lo urbano y lo rural. La influencia del Dr. Chitnis fue sentida profundamente por generaciones de científicos, incluido el Dr. APJ Abdul Kalam, de quien el Dr. Chitnis fue un mentor. Recomendó el nombre de Kalam como director del proyecto SLV 3. El Dr. YS Rajan, asociado de ISRO desde hace mucho tiempo y coautor de un libro titulado «India 2020: Una visión para el nuevo milenio» con el Dr. Kalam, observó una vez que «la trinidad de Sarabhai, Kalam y Chitnis dio forma al espíritu de ISRO, uniendo la ciencia con la sociología y la tecnología con la ética. Al despedirnos del Dr. Chitnis, recordémoslo por el beneficio social transformador que trajo. a la gente.

Shivaprasad Khened es ex director del Centro de Ciencias Nehru (NSC), Mumbai





