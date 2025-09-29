Una estadística sugiere que Jacory Croskey-Merritt ha sido un portador de bola de élite en 2025

El Comandantes de Washington‘El delito ha sido muy fluido este año. Las lesiones a Jayden Daniels y Austin Ekeler han impactado drásticamente el flujo de la unidad durante el primer mes de la temporada, lo que ha abierto la puerta a que nuevas caras contribuyan a lo grande en 2025.

Uno de esos nombres ha sido el novato RB Jacory Croskey-Merritt, quien ha producido una estadística sorprendente a través de los primeros cuatro juegos de su carrera en la NFL.

Jacory Croskey-Merritt es el corredor mejor graduado de PFF durante las primeras cuatro semanas de la temporada 2025 de la NFL

Al ingresar a la temporada 2025 de la NFL, los comandantes RB Jacory Croskey-Merritt estaban siendo promocionados como un candidato potencial en esta ofensiva de Washington detrás de una línea ofensiva renovada.

Bueno, una estadística que sugiere que está entregando esa exageración es su grado apresurado de 90.6 de Pro Football Focus, que es la marca más alta de cualquier portador de pelota durante el primer mes de la temporada 2025 de la NFL.

Para un contexto adicional, los siguientes cuatro corredores más altos son Najee Harris, James Cook, Cam Skattebo y Kenneth Walker III. De esos nombres, Croskey-Merritt solo ha visto más acarreos que Harris, quien sufrió una lesión en Aquiles que terminó en la temporada en la Semana 3 contra los Broncos de Denver.

En la temporada, los números de Merritt no saltan de la pantalla con solo 172 yardas por tierra y dos puntajes en solo 29 acarreos. Sin embargo, sus 5.93 yardas por rango de acarreo solo Travis Etienne de jugadores con más de 15 acarreos en la temporada.

Los 3.97 yardas de Croskey-Merritt después del contacto por intento apenas están detrás de Indianapolis Colts RB Jonathan Taylor, quien ha estado entre los mejores operadores de pelota en la NFL esta temporada.

Estos números no necesariamente significan que Croskey-Merritt es el mejor corredor de la liga, pero pinta un caso bastante fuerte para un papel ampliado en esta ofensiva en el futuro.

¿Debería Jacory Croskey-Merritt ver mucho más trabajo en la ofensiva de estos comandantes en el futuro?

Nathan Jahnke de Pro Football Focus llevó a X para publicar el estado actual del campo de comandantes después de su pérdida de 34-27 a manos de los Falcons de Atlanta.

Jahnke escribió«Comandantes RB final quebrar contar Jacoría Croskey–Merritt 20 Chris Rodríguez Jr. 20 Jeremy McNichols 19 de 57 jugadas «.

Actualmente, la rotación de los comandantes al pintar corriendo una imagen clara. El cuerpo técnico es un enfoque de comité en este campo en este momento.

Claro, Croskey-Merritt ha sido altamente eficiente, pero Chris Rodríguez Jr. y Jeremy McNichols no han jugado mal exactamente.

McNichols en realidad está promediando más yardas por acarreo que Croskey-Merritt a 10.6, lo cual está inflado por su carrera de touchdown de 60 yardas en la Semana 3, y la actual marca de Rodríguez se encuentra a 5.4 yardas por intento de apresuración.

Quizás los comandantes simplemente no confían en Croskey-Merritt en protección todavía, pero eso hace que sea bastante extraño que él sea el único corredor activo en la lista con una recepción esta temporada.

Otra señal alentadora para el talentoso corredor novato es la lesión en la rodilla que le costó tiempo en el campo de práctica esta semana no afectó su desempeño contra los Falcons, donde corrió para 47 yardas en siete acarreos.

¿Croskey-Merritt está haciendo un argumento fuerte para un papel ampliado en esta ofensiva con su desempeño en el campo para comenzar su carrera en la NFL? Sí.

¿Cuándo, si alguna vez, el cuerpo técnico le dará a Croskey-Merritt un papel principal en este campo esta temporada? Solo el tiempo lo dirá.