Una espesa niebla reduce la visibilidad en el Taj Mahal y se apodera de varias ciudades de UP







Con el mercurio sumergido en una densa niebla que se apoderó de las ciudades del norte de la India, el Taj Mahaluna de las Siete Maravillas del Mundo, perdió visibilidad debido a la presencia de una espesa capa de niebla en la localidad.

En Agra, la temperatura matutina fue de 16,0 grados C.

La calidad del aire de la ciudad era mala esta mañana, reportándose condiciones «moderadas» en algunas zonas.

El área de Manoharpur informó un ICA de 234.

Por el contrario, Rohta y Shahajahan Garden informaron AQI de 136 y 186, respectivamente, lo que los sitúa en la categoría «moderado», según datos del CPCB.

Además de Agra, varias ciudades de Uttar Pradesh El lunes por la mañana se enfrentó a una densa capa de niebla debido a una ola de frío.

En Kanpur, una espesa niebla envolvió la ciudad mientras prevalecían condiciones frías, aunque la calidad general del aire se mantuvo «moderada», cayendo en el rango 101-200.

Prayagraj también informó condiciones similares, con una densa capa de niebla y una calidad del aire moderada dentro del mismo rango.

Sin embargo, Noida y Ghaziabad registraron una peor calidad del aire que otras ciudades del estado debido a la espesa niebla.

En Noida, la calidad del aire era grave esta mañana, con el Sector-125 registrando un AQI de 408 y el Sector-116 de 438.

Ghaziabad informó de condiciones ligeramente mejores, con un ICA en el rango «muy pobre» de 301-400.

Tanto en Noida como en Ghaziabad, la temperatura máxima fue de 17,0 grados C por la mañana.

Mientras tanto, en Uttarakhand, Haridwar estaba cubierto por una capa de invierno niebla, reduciendo la visibilidad y causando molestias a los residentes.

Dehradun registró un ICA deficiente de 261 esta mañana.

Hoy temprano, la calidad del aire de Delhi empeoró a las 8 am, con el Índice de Calidad del Aire (AQI) alcanzando 402, cayendo a la categoría «severo», según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Varias áreas de la ciudad registraron niveles de AQI superiores a 400.

Una densa niebla también cubrió la capital, reduciendo drásticamente la visibilidad, y muchos automovilistas conducían con las luces delanteras encendidas, ya que los residentes se sentían incómodos debido a las condiciones.

