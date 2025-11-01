Una escuela primaria pública en Meruya, en el oeste de Yakarta, detiene MBG después de que decenas de estudiantes fueran envenenados

Jacarta – Director de SDN Meruya 01, Kembangan, Yakarta Occidental, Siti Sofyatu dejó de dar temporalmente Comidas nutritivas gratis (MBG) después de 20 alumno supuestamente experimentado envenenamiento.

«Se detuvo por un tiempo, ¿verdad? Se detuvo por unos días. Evaluaremos este presunto incidente de envenenamiento», dijo Siti cuando fue confirmado por teléfono en Yakarta, el sábado 1 de noviembre de 2025, según informó Entre

Según él, se sospecha que hasta 20 estudiantes sufrieron intoxicación después de comer el menú MBG. El incidente ocurrió el miércoles (29/10) o el tercer día en que la escuela recibió la cuota MBG.

«Eso fue el miércoles, el tercer día que recibimos MBG. Había 20 estudiantes (que eran sospechosos de haber sido envenenados)», dijo.

Se observaron indicios de sospecha de intoxicación cuando decenas de niños mostraron síntomas de náuseas y mareos después de comer el menú MBG, que consistía en fideos, huevos con salsa de soja, pudín y varios otros elementos del menú.

«Siete niños fueron llevados al Hospital Regional de Kembangan, porque en ese momento el Centro de Salud Comunitario de Kembangan estaba lleno. Mientras tanto, los otros 13 niños fueron tratados por médicos en la unidad de salud de la escuela. Esto significa que no era demasiado grave», dijo Siti.

Aunque los resultados oficiales del laboratorio aún no han salido a la luz, Siti sospecha que el plato del menú que provocó el envenenamiento fueron los fideos o el pudín.

«Hasta ahora, los resultados del laboratorio aún no han salido. Pero sospecho que si no son fideos, es pudín. El pudín huele un poco amargo. Una parte, así que no todo. Así que cuando lo olí, me dieron muestras de dos de ellos, uno que era fragante, otro que olía un poco amargo. Se ha advertido a los niños que no lo coman, pero se les llama niños», dijo Siti.

Sin embargo, afortunadamente, se confirmó que decenas de estudiantes estaban a salvo y habían regresado a sus actividades después de recibir tratamiento. Regresaron a la escuela al día siguiente.

«Es muy seguro. De hecho, después del incidente del día siguiente, todos entraron directamente. Así que lo confirmé, los llamé (a los padres de los estudiantes), también charlé con los niños y con sus padres. Es seguro, no hay problemas en la escuela», dijo Siti.