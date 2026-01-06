Una encuesta revela que muchos directivos de cooperativas de aldeas rojas y blancas están confusos, ¿qué está pasando?

Jacarta – Encuesta de Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia reveló que todavía hay muchos administrador Cooperativa del pueblo/Pabellón rojo y blanco que están confundidos acerca de qué negocio hacer. Estaban confundidos sobre qué dirección tomar. negocio cooperativa.

Luthfian Haekal, director de derechos humanos de DFW Indonesia, reveló en una encuesta realizada entre octubre y noviembre de 2025 a 146 encuestados en 19 provincias. Esto muestra que hasta el 92 por ciento de los administradores admitieron que tenían un plan de negocios, pero alrededor del 56 por ciento no tenían un socio de marketing.

“Esto da origen falacia de planificación institucional o malentendidos en la planificación», dijo en la difusión en línea de los resultados de la encuesta de Gobernanza Cooperativa de la Aldea Roja y Blanca de Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

Dijo que el plan de negocios elaborado por la dirección de la cooperativa estaba más orientado a cumplir con el diseño del programa. Sin embargo, esto no ha sido respaldado por la preparación del mercado o las redes económicas.

La encuesta también señaló que el 42,3 por ciento de los encuestados afirmó que los Artículos de Asociación/Estatutos (AD/ART) sólo funcionaban como equipo administrativo, no como referencias operativas. De hecho, el 30,9 por ciento de las cooperativas no tienen ningún AD/ART.

En términos de capacidad de recursos humanos, el 66 por ciento de los administradores de cooperativas nunca han recibido capacitación del gobierno. Entre los que habían asistido a capacitaciones, el 62,8 por ciento no había recibido material técnico sobre gestión cooperativa y financiera.

Haekal enfatizó que aunque Kopdes Merah Putih tiene legitimidad formal y apoyo estatal, su base institucional aún es débil y tiende a ser administrativa.

«En el futuro, se espera que las cooperativas no sean sólo instrumentos para el cumplimiento de políticas. La asistencia debe ser sostenible, no limitarse a la capacitación a corto plazo, sino ir acompañada de una mayor alfabetización y una planificación institucional exhaustiva», afirmó.

Mientras tanto, la facilitadora de campo de DFW Indonesia, Sitti Monira Fyenci Laya, dijo que cuando fue al campo para realizar esta encuesta, se descubrió que varios Kopdes Rojos y Blancos en el norte de Sulawesi no tenían un mecanismo claro con respecto al tipo de negocio a administrar.

«Por ejemplo, en Batu Putih, en la ciudad de Bitung, la dirección de la cooperativa todavía está coordinando con el subdistrito para determinar la forma de la cooperativa, a pesar de que el edificio ha sido diseñado para abrir un punto de venta de productos locales como pescado y carne desmenuzada», dijo.

En la misma ocasión, el asistente comercial o asistente comercial de Kopdes Merah Putih en Maluku, Herman Nurleteh, evaluó que la confusión de los administradores de cooperativas también estaba influenciada por la superposición de regulaciones.