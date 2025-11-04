Una encuesta dice que sólo el 19 por ciento de las familias indonesias están dispuestas a heredar riqueza

Jacarta – En medio de una creciente conciencia pública sobre la importancia de la planificación financiera, el último estudio de Sun Life Indonesia revela que todavía hay muchos familia en Asia, incluida Indonesia, que no están preparados para heredar riqueza de manera planificada. Aunque la mayoría prioriza la seguridad financiero familias, sigue siendo alta la preocupación de que la riqueza no sobreviva hasta la siguiente generación.

La encuesta titulada Pasando la antorcha: Construyendo legados duraderos en Asia involucró a más de 3.000 encuestados en seis países: Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Vietnam. Los resultados muestran que las familias en Asia son cada vez más conscientes de su importancia herenciatanto en forma de activos financieros como de valores vitalicios.

Sin embargo, la disposición para gestionar verdaderamente el patrimonio de manera profesional es todavía relativamente baja. Hasta el 70 por ciento de los encuestados colocaron la protección financiera familiar como una máxima prioridad en la planificación sucesoria.

La siguiente prioridad es garantizar un plan sucesorio claro (53 por ciento) y generar riqueza suficiente para la próxima generación (48 por ciento). La mayoría quiere que el legado siga siendo productivo. Hasta el 59 por ciento espera que la riqueza que dejan atrás se invierta para un crecimiento a largo plazo a través de activos financieros, seguros de vida o una empresa familiar.

El mismo número también quiere que las herencias se utilicen para necesidades básicas como vivienda y salud, mientras que el 56 por ciento enfatiza la educación de los hijos hasta la universidad o la formación profesional.

«Vemos un cambio en la forma en que las familias ven el concepto de herencia, no solo sobre la riqueza, sino también sobre cómo proporcionar una sensación de seguridad, educación y una vida más significativa para la próxima generación», dijo Maika Randini, directora de marketing de Sun Life Indonesia, citada en su declaración del martes 4 de noviembre de 2025.

«Los resultados de esta encuesta enfatizan la importancia de la planificación proactiva, la orientación profesional y la comunicación abierta dentro de la familia para que los valores y bienes puedan heredarse de manera sostenible», afirmó.

Casi dos tercios (60 por ciento) de los encuestados temen que su riqueza no sobreviva a la generación de sus hijos. Más de la mitad (55 por ciento) considera que sus herederos no tienen suficiente capacidad financiera para gestionar su herencia.

Luego, sólo el 31 por ciento cree que sus hijos mantendrán y desarrollarán los valores familiares en términos de gestión patrimonial. Estas preocupaciones fueron aún mayores en el grupo de altos ingresos, donde el 28 por ciento se describió a sí mismo como «muy preocupado» por la existencia continua de la riqueza familiar.