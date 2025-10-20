Una discapacidad es limitante sólo hasta que la vemos como tal.







La sección de deportes de este periódico destacó recientemente la historia de una paraatleta de Uttar Pradesh. Preeti Pal Es atleta Paralímpica, ganó dos medallas de bronce en el sprint de 100 y 200 metros en París 2024, y también ganó una medalla de plata y bronce en el Mundial de Para Atletismo en Delhi, recientemente. Recientemente fue felicitada en un club del sur de Mumbai, hablando sobre sus inicios, su trayectoria deportiva y sus objetivos para el futuro.

Sin embargo, lo que sorprendió al público y lo hizo guardar silencio fue la franqueza de la paraatleta sobre el ridículo que tuvo que enfrentar por ser una niña nacida con parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un grupo de trastornos del movimiento que aparecen en la primera infancia, dice Wikipedia. Algunos signos y síntomas incluyen mala coordinación, músculos rígidos o débiles y temblores.

La atleta afirmó que hubo una gran decepción en su pueblo cuando ella nació. La gente le dijo a su padre que tenía otra hija y que «también» padecía un trastorno. Había desprecio y rechazo en esos comentarios. Pero su padre estaba decidido a hacer que su hija fuera independiente.

Esto era similar a los comentarios que había hecho otra atleta, una campeona de tenis de mesa en silla de ruedas, cuando dijo que un pequeño pueblo de Guyarat a menudo se burlaban de ella porque padecía polio y tenían que llevarla en brazos a la escuela, etc.

Actitudes similares, aunque no tan manifiestas, también están presentes en las grandes ciudades. La decepción ante una niña u otra niña más, y la burla de las personas con capacidades diferentes, son frecuentes. Necesitamos cambiar, pensar de manera diferente, hacer de la inclusión, la igualdad y las oportunidades una realidad práctica que comienza con nuestra actitud. Estos súper deportistas ganadores de medallas simplemente mostraron un espejo a la sociedad.





